На трамвайной линии Копли возникла пробка из-за технического сбоя

Пресс-секретарь Таллиннского городского транспорта Кадри Пеньям сообщила, что TLT направило аварийную бригаду для устранения неисправности на трамвайной линии Копли.

В 16:45 движение трамваев восстановлено. По словам Пеньям, потребуется около часа, чтобы транспорт начал снова ходить по графику.

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