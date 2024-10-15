15.10.2024, 16:45
На трамвайной линии Копли возникла пробка из-за технического сбоя
Движение восстановлено в 16:45
ФОТО: | Delfi Meedia
На трамвайной линии Копли возникла пробка из-за технической неисправности одного из трамваев. По информации TLT, ситуация будет устранена в ближайшее время.
Пресс-секретарь Таллиннского городского транспорта Кадри Пеньям сообщила, что TLT направило аварийную бригаду для устранения неисправности на трамвайной линии Копли.
В 16:45 движение трамваев восстановлено. По словам Пеньям, потребуется около часа, чтобы транспорт начал снова ходить по графику.
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