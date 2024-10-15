Таллинн намерен выкупить за 3 млн евро здание Avatud Kool и открыть в нем муниципальную школу

Вице-мэр Таллинна Алексей Яшин пояснил, что таким образом в муниципальных школах столицы будет на 650 мест больше - сейчас в „Открытой школе“ учится 500 детей.

Ранее Яшин заявил, что новое муниципальное учебное заведение будет открыто в сотрудничестве с „Открытой школой“: „Это означает, что при создании новой муниципальной школы они под названием Avatud Kool будут применять свой обширный опыт преподавания эстонского языка иноязычным детям, а также вести преподавание с учетом культурных особенностей. Это все очень современные и методические навыки, в которых Таллинн определенно нуждается в сфере образования“.

Директор „Открытой школы“ Сандра Ярв рассказала, что с момента основания в 2017 году целью школы было стать муниципальной, и во имя достижения этой цели они годами работали и обсуждали возможности с мэрией и Таллиннским департаментом образования.

Средства на покупку здания на улице Ауна будут выделены в рамках дополнительного бюджета Таллинна на этот год.

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