В Харьюмаа полицейские обнаружили тело пропавшей накануне женщины.

Сегодня полиция попросила помощи в поисках 46-летней женщины, пропавшей в деревне Ванси в волости Сауэ в Харьюмаа. Сообщалось, что последний раз близкие контактировали с ней вчера поздно вечером. Уходя из дома, она не взяла с собой мобильный телефон.

Полиция вместе с добровольцами приступили к поискам, которые продолжились сегодня.

Вскоре после просьбы о помощи поступило сообщение, что, к сожалению, полицейские нашли в деревне Ванси тело пропавшей. Оснований подозревать насильственную смерть нет.

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