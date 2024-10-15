15.10.2024, 15:00
В Харьюмаа полицейские обнаружили тело пропавшей накануне женщины
ФОТО: | Delfi Meedia
В Харьюмаа полицейские обнаружили тело пропавшей накануне женщины.
Сегодня полиция попросила помощи в поисках 46-летней женщины, пропавшей в деревне Ванси в волости Сауэ в Харьюмаа. Сообщалось, что последний раз близкие контактировали с ней вчера поздно вечером. Уходя из дома, она не взяла с собой мобильный телефон.
Полиция вместе с добровольцами приступили к поискам, которые продолжились сегодня.
Вскоре после просьбы о помощи поступило сообщение, что, к сожалению, полицейские нашли в деревне Ванси тело пропавшей. Оснований подозревать насильственную смерть нет.
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