ВИДЕО | Работники культуры собрались на пикет перед Рийгикогу

Как писал RusERR, поводом и причиной сегодняшнего протеста стали планы правящей коалиции сократить финансирование в том числе и культуры более чем на 10%, хотя в проекте государственного бюджета на культуру отводится 1,77% бюджетных средств - работники культуры считают, что это и непропорционально, и несправедливо.

Председатель правления театрального союза Эстонии Герт Раудсеп основными целями пикета назвал привлечение внимания к несправедливому сокращению финансирования культуры и желание добиться диалога с властями: „У проводимого нами пикета две цели: во-первых, привлечь внимание к несправедливому сокращению средств, которое ударило по сектору культуры. Другими словами, возможно, для Эстонии сокращение бюджетного финансирования в следующем году составит чуть более 10%. А ведь доля культуры в госбюджете - 1,77%, что явно говорит о том, что в сфере культуры с сокращениями переусердствовали. И вторая цель нашего пикета – начать диалог с правительством о том, какой должна быть доля культуры в госбюджете, поскольку доля эта фактически снижается последние 20 лет. Да и сейчас снижается. Давайте действительно договоримся каким в Эстонии должно или могло бы быть финансирование культуры“.

Артистов балета в стране меньше, чем депутатов парламента, подчеркнула председатель правления Эстонского союза балета Трийну Упкин, и балет, представленный только на сценах национальной оперы „Эстония“ и театра „Ванемуйне“, не может полноценно существовать без бюджетного финансирования. Трийн Упкин отметила, что артисты балета отдают своей работе все физические и душевные силы шесть дней в неделю: „Это должно выглядеть всегда красиво. В этом профессионализм. Его мы достигнем только ежедневным трудом и самопожертвованием. Конечно мы хотим за это получать достойную плату, чтобы нормально жить“.

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