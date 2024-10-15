Алар Карис провозгласил изменения в законе о соцобеспечении

В результате принятия закона будет создана услуга дневного и недельного ухода за людьми с интеллектуальной недостаточностью, которые нуждаются в серьезной поддержке, но которые могут какую-то часть времени проживать у себя дома со своими близкими. В будущем новая целевая группа сможет пользоваться услугами такого ухода до 23 дней в месяц. Для людей, которым поддержка требуется менее 10 дней в месяц, подходящее решение будет найдено в местном самоуправлении или среди других услуг специального социального обеспечения.

При регистрации места жительства будет сделано исключение для тех, кто находится в учреждении социального обеспечения, оказывающем круглосуточную социальную услугу и чьим зарегистрированным местом жительства остался дом по специальному уходу, закрытый во время реорганизации учреждения специального социального обеспечения, или местное самоуправление, в котором оно находится, а также для тех, у кого после закрытия учреждения специального социального обеспечения отсутствует действующий адрес проживания в регистре народонаселения. В таких случаях местное самоуправление сможет зарегистрировать место жительства человека с точностью до самоуправления или района.

Закон вступает в силу 1 января 2025 года.

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