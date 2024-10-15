В понедельник в Таллинне вступят в силу изменения маршрутной сети, которые затронут 15 автобусных линий

Изменятся маршруты линий № 4, 12, 13, 26, 26A и 49; линии № 40 и 51, а также № 54 и 47 будут объединены; линии № 22, 47, 51, 64 и 65 будут закрыты; появятся новые линии № 25 и 48.

Вице-мэр Кристьян Ярван подчеркнул, что, хотя первоначальные предложения по обновлению маршрутной сети основывались на анализе данных, при принятии окончательных решений учитывались и отзывы горожан. „В отличие от прошлого года, когда жителей просто ставили перед фактом, на этот раз мы активно привлекли людей к процессу и учли их комментарии. Почти 5000 человек высказали своё мнение, а также во всех районах города прошли общественные обсуждения. Это показывает, насколько важной темой является общественный транспорт. Учитывая полученные предложения, мы скорректировали несколько маршрутов и отказались от изменений, которые требовали более тщательного обсуждения. Положительным моментом является то, что благодаря новому маршруту поездка на автобусе № 49 из Пирита до Ülemiste City станет быстрее на 20 минут. Автобусный маршрут № 13 обеспечит прямое сообщение с аэропортом жителям Хааберсти, Ласнамяэ и Мустамяэ. У жителей Астангу будет долгожданное сообщение с центром города“, – добавил Ярван.

Изменения в маршрутной сети основываются на модели различных способов передвижения в Таллинне, опирающейся на масштабный сбор данных. Это включает в себя данные о распределении населения и демографические данные, информацию из системы подсчета пользователей общественного транспорта, а также данные о дорожном движении. Кроме того, учитываются данные мобильного позиционирования и матрица спроса Налогово-таможенного департамента по местам отправления и назначения, связанных с зарегистрированным местом жительства людей, а также местами работы и учебы. При планировании новой маршрутной сети также учитываются проведенные исследования, обратная связь граждан и рекомендации внешних консультантов.