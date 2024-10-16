Турецкому наркобарону удалось выйти из эстонской тюрьмы благодаря недавнему нашумевшему решению Госсуда

Этой осенью к адвокату Грегори Пальму (33 года) выстроилась целая очередь из заключенных, ведь он сумел добиться невероятно благоприятного исхода дела для 26-летнего наркоторговца из Турции Ягыза Билера.

Билер занимался в Эстонии крупным наркобизнесом, а известный блогер Карлос Кольк выполнял обязанности курьера, кладовщика и дилера. По закону турку грозило наказание вплоть до пожизненного заключения.

Пальм начал переговоры с прокуратурой. К Яанову дню было подписано соглашение, что Билер будет приговорен к семи годам тюрьмы. Возможность ходатайствовать о досрочном освобождении появилась бы в августе 2028 года.

Но ворота тюрьмы распахнулись для Билера уже в сентябре. Заключенного турка, пробывшего в тюрьме менее десяти месяцев, на машине доставили к латвийской границе и отпустили. Как адвокату удалось сотворить чудо?

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