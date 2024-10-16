Турецкому наркобарону удалось выйти из эстонской тюрьмы благодаря недавнему нашумевшему решению Госсуда(4)
Прокуратура с ужасом и бессилием наблюдает за тем, как иностранных заключенных освобождают и депортируют из Эстонии в ускоренном порядке. Почему так происходит, разбирался Eesti Ekspress.
Этой осенью к адвокату Грегори Пальму (33 года) выстроилась целая очередь из заключенных, ведь он сумел добиться невероятно благоприятного исхода дела для 26-летнего наркоторговца из Турции Ягыза Билера.
Билер занимался в Эстонии крупным наркобизнесом, а известный блогер Карлос Кольк выполнял обязанности курьера, кладовщика и дилера. По закону турку грозило наказание вплоть до пожизненного заключения.
Пальм начал переговоры с прокуратурой. К Яанову дню было подписано соглашение, что Билер будет приговорен к семи годам тюрьмы. Возможность ходатайствовать о досрочном освобождении появилась бы в августе 2028 года.