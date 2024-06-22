Турецкому наркобарону придется провести в эстонской тюрьме годы, эстонцам дали последний шанс

Гражданин Турции Ягыз Билер (25), занимавшийся наркобизнесом, пребывал сегодня в Харьюском уездном суде в хорошем настроении и всем улыбался. Он получил семь лет тюрьмы в рамках сделки о признании вины. После отбытия наказания он будет депортирован и не сможет вернуться в Эстонию в течение десяти лет.