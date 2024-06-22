22.06.2024, 10:10
Турецкому наркобарону придется провести в эстонской тюрьме годы, эстонцам дали последний шанс(1)
Ютубер Сэм Карлос Кольк выйдет из тюрьмы в июле
ФОТО: | Eesti Ekspress
Шестеро молодых людей подписали соглашение с прокуратурой и получили мягкие приговоры за участие в крупном наркобизнесе. Госпрокурор Энели Лауритс назвала это „последним шансом“, пишет „Эстонский Экспресс“.
Гражданин Турции Ягыз Билер (25), занимавшийся наркобизнесом, пребывал сегодня в Харьюском уездном суде в хорошем настроении и всем улыбался. Он получил семь лет тюрьмы в рамках сделки о признании вины. После отбытия наказания он будет депортирован и не сможет вернуться в Эстонию в течение десяти лет.
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