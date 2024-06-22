Эстонский Экспресс
22.06.2024, 10:10

Турецкому наркобарону придется провести в эстонской тюрьме годы, эстонцам дали последний шанс

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Ютубер Сэм Карлос Кольк выйдет из тюрьмы в июле
Адвокат Грегори Пальм беседует с турецким наркобароном Ягызом Билером в зале суда
Адвокат Грегори Пальм беседует с турецким наркобароном Ягызом Билером в зале суда
ФОТО: Vallo Kruuser | Eesti Ekspress

Шестеро молодых людей подписали соглашение с прокуратурой и получили мягкие приговоры за участие в крупном наркобизнесе. Госпрокурор Энели Лауритс назвала это „последним шансом“, пишет „Эстонский Экспресс“.

Гражданин Турции Ягыз Билер (25), занимавшийся наркобизнесом, пребывал сегодня в Харьюском уездном суде в хорошем настроении и всем улыбался. Он получил семь лет тюрьмы в рамках сделки о признании вины. После отбытия наказания он будет депортирован и не сможет вернуться в Эстонию в течение десяти лет.

„У меня все в порядке“, — подтвердил высокий чернобородый турок.

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