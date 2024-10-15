Предприятие депутата Рийгикогу получит 6 млн из Фонда справедливого перехода

По информации фонда, Ishaya планирует построить в Кохтла-Ярве устойчивый и энергоэффективный завод по производству пиломатериалов и термической обработке древесины. Компания также хочет внедрить практику экономики замкнутого цикла, в том числе продавать на местном рынке брикеты, изготовленные из опилок, образующихся при строгании и распиловке.