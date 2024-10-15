Предприятие депутата Рийгикогу получит 6 млн из Фонда справедливого перехода(5)
Среди предприятий, получивших поддержку из Фонда справедливого перехода, есть компания Ishaya, владельцем которой является депутат Рийгикогу, член правления политической партии Eesti 200 Тармо Тамм. Он – предприниматель в сфере лесозаготовок и переработки древесины, пишет dv.ee.
По информации фонда, Ishaya планирует построить в Кохтла-Ярве устойчивый и энергоэффективный завод по производству пиломатериалов и термической обработке древесины. Компания также хочет внедрить практику экономики замкнутого цикла, в том числе продавать на местном рынке брикеты, изготовленные из опилок, образующихся при строгании и распиловке.
Тармо Тамм сообщил ДВ, что на заводе планируется создать 25 новых рабочих мест.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.