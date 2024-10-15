Исследование: один торговый центр уже десятый год удерживает звание лучшего в Таллинне

Торговый центр Ülemiste остаётся самым известным торговым центром с самой большой клиентской базой. За последние два месяца почти каждый второй житель столичного региона покупал там товары или пользовался услугами. К сильным сторонам Ülemiste респонденты отнесли широкий выбор товаров, хорошую парковку и возможность совершать покупки всей семьёй.

„Далее идут торговый центр Rocca Al Mare и Kristiine, между которыми существует тесная конкуренция как с точки зрения популярности, так и с точки зрения размера покупательской базы, - сказала эксперт-исследователь Ану Варблане. - Центр Rocca Al Mare сумел создать сильную и лояльную клиентскую базу и функционирует как региональный центр, которому особенно явно отдают предпочтение жители волостей Хааберсти и Харку. Kristiine считается центром с лучшим транспортным сообщением“.

Tallinna Kaubamaja, восстановивший свои позиции и обогнавший Viru Keskus, поднялся на четвёртое место. „В последние пару лет было интересно следить за развитием Т1, который постепенно менял свою концепцию. За три года репутация Т1 выросла и теперь лишь немногим ниже Viru Keskus. По мнению жителей, Т1 — самый самобытный торговый центр в Таллинне“, — прокомментировала Варблане.

Kaubamaja ​​традиционно является любимым местом покупки парфюмерии и косметики жителями Таллинна и Харьюмаа. Järve Keskus занимает первое место в категории „Мебель и товары для интерьера“. Во всех остальных товарных группах, включённых в исследование, наиболее предпочтительным торговым центром является Ülemiste.

Жители Таллина и Харьюмаа предпочитают покупать одежду в H&M. Значительно отстаёт от лидера бренд Reserved, занимающий второе место по популярности как в женской, так и в мужской категории одежды. В детской одежде лидерство H&M не столь велико, а находящаяся на втором месте компания Pepco за последние годы существенно увеличила свою клиентскую базу. В категории обуви лидирует NS King, но Weekend продолжает уверенный рост.