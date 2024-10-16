16.10.2024, 07:40
ГРАФИК | Isamaa остается в лидерах, у центристов и EKRE дела идут плохо(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Больше всего за месяц упал рейтинг Центристской партии, который снова исчисляется однозначным числом. Причин для радости нет и у сменившей председателя Eesti 200.
Isamaa подошла к важной вехе. Еще в октябре прошлого года ее поддержка составляла всего 16%. При этом в августе того же года, накануне скандала, разразившегося вокруг мужа премьер-министра Каи Каллас, возглавлявшей в то время Партию реформ, рейтинг отечественников составлял всего 9%. В ноябре прошлого года поддержка Isamaa выросла до 26%, и теперь партия Урмаса Рейнсалу возглавляет рейтинговую таблицу 12 месяцев подряд. Isamaa повторила свой лучший результат в опросах Turu-uuringute AS времен двух последних составов Рийгикогу, поднявшись с сентябрьских 23% до 27%.
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