ГРАФИК | Isamaa остается в лидерах, у центристов и EKRE дела идут плохо

Isamaa подошла к важной вехе. Еще в октябре прошлого года ее поддержка составляла всего 16%. При этом в августе того же года, накануне скандала, разразившегося вокруг мужа премьер-министра Каи Каллас, возглавлявшей в то время Партию реформ, рейтинг отечественников составлял всего 9%. В ноябре прошлого года поддержка Isamaa выросла до 26%, и теперь партия Урмаса Рейнсалу возглавляет рейтинговую таблицу 12 месяцев подряд. Isamaa повторила свой лучший результат в опросах Turu-uuringute AS времен двух последних составов Рийгикогу, поднявшись с сентябрьских 23% до 27%.