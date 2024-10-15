Не пугайтесь! Истребители проведут полеты над Эстонией на малых высотах(3)
Сегодня, 15 октября, истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии дежурного звена аэробазы Лиелварде в Латвии проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров.
Занятия будут проходить над восточной, юго-западной, южной и центральной частями страны в промежутке 13:45-15:00. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов.
Тренировочные полеты союзников проводятся в соответствии с эстонским законодательством, они согласованы с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.
Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазах Шауляй и Эмари в Литве и Эстонии соответственно. На данный момент звено истребителей ВВС Германии дежурит в Лиелварде в Латвии из-за ремонта взлетно-посадочной полосы авиабазы в Эмари.
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