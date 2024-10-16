Государство инвестирует в общественный транспорт по требованию. Руководитель центра: не стоит пускать миллионы на ветер

На острове Сааремаа пилотный проект „Общественный транспорт по требованию“ стартовал в апреле этого года, и, как сказала Пирет Хартманн, вполне себя оправдал. Пассажирские перевозки по требованию задействовали на Сааремаа для того, чтобы автобусы не ездили пустыми, а люди, живущие в отдаленных уголках, имели больше возможностей для передвижения.

Что собой представляют перевозки по требованию? Человек звонит в информационный центр и сообщает, когда и куда он хотел бы поехать. Но если пассажиров не будет, автобус не поедет. Например, на Сааремаа на остановке „Ляэтса“ на полуострове Сырве принимается решение, поедет автобус к оконечности полуострова, чтобы забрать людей, или развернется и отправится обратно в город.