Государство инвестирует в общественный транспорт по требованию. Руководитель центра: не стоит пускать миллионы на ветер
Как сообщила министр регионального развития Пирет Хартман (СДП), в нынешнем и следующем году государство инвестирует в общественный транспорт почти 78,5 миллиона евро. За счет дополнительных денежных вливаний в Ляэне-Харьюмаа и на острове Сааремаа задействуют общественный транспорт по требованию. Как сказал Delfi руководитель Põhja-Eesti ühistranspordikeskus (Центра общественного транспорта Северной Эстонии) Андрус Нилиск, это не должно быть приоритетным направлением капиталовложений.
На острове Сааремаа пилотный проект „Общественный транспорт по требованию“ стартовал в апреле этого года, и, как сказала Пирет Хартманн, вполне себя оправдал. Пассажирские перевозки по требованию задействовали на Сааремаа для того, чтобы автобусы не ездили пустыми, а люди, живущие в отдаленных уголках, имели больше возможностей для передвижения.