Новости Эстонии
16.10.2024, 14:50

Государство инвестирует в общественный транспорт по требованию. Руководитель центра: не стоит пускать миллионы на ветер

 
Андрус Нилиск (слева) и Пирет Хартман (справа).
Андрус Нилиск (слева) и Пирет Хартман (справа).
ФОТО: Kollaaž

Как сообщила министр регионального развития Пирет Хартман (СДП), в нынешнем и следующем году государство инвестирует в общественный транспорт почти 78,5 миллиона евро. За счет дополнительных денежных вливаний в Ляэне-Харьюмаа и на острове Сааремаа задействуют общественный транспорт по требованию. Как сказал Delfi руководитель Põhja-Eesti ühistranspordikeskus (Центра общественного транспорта Северной Эстонии) Андрус Нилиск, это не должно быть приоритетным направлением капиталовложений.

На острове Сааремаа пилотный проект „Общественный транспорт по требованию“ стартовал в апреле этого года, и, как сказала Пирет Хартманн, вполне себя оправдал. Пассажирские перевозки по требованию задействовали на Сааремаа для того, чтобы автобусы не ездили пустыми, а люди, живущие в отдаленных уголках, имели больше возможностей для передвижения.

Что собой представляют перевозки по требованию? Человек звонит в информационный центр и сообщает, когда и куда он хотел бы поехать. Но если пассажиров не будет, автобус не поедет. Например, на Сааремаа на остановке „Ляэтса“ на полуострове Сырве принимается решение, поедет автобус к оконечности полуострова, чтобы забрать людей, или развернется и отправится обратно в город.

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