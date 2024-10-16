Экономика
16.10.2024, 10:30

Налог на недвижимость не за горами? Самоуправлениям нужны деньги, они выступают за введение новых налогов

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Улица в Пярну (иллюстративное фото)
Улица в Пярну (иллюстративное фото)
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Эстонские города и волости представили Министерству регионального развития и сельского хозяйства предложения по увеличению доходной базы, пишет Ärileht.

Правительство Республики поставило перед Министерством региональных дел и сельского хозяйства задачу расширить возможности доходной базы местных самоуправлений в целях содействия развитию регионов.

К настоящему времени некоторые волости и союзы уже представили свои предложения.

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