Урезание компенсаций депутатам Рийгикогу пока остается на уровне разговоров(8)
Хотя ни одна из парламентских фракций не заявила о принципиальном несогласии с предложением спикера Рийгикогу Лаури Хуссара сократить размер компенсаций депутатских расходов, эта инициатива пока остается на уровне обсуждений и консультаций, пишет RusERR.
Так, представляемая Хуссаром партия Eesti 200 предложила сократить компенсационные выплаты наполовину.
По словам главы фракции реформистов Ынне Пиллак, депутатам следует сократить свои расходы, но во фракции еще нет единой позиции о размере такого сокращения.
В Центристской партии назвали действия Хуссара чистой воды популизмом, поскольку реальный эффект может дать только увязывание зарплаты депутата с его вкладом в работу парламента.
Председатель фракции социал-демократов Прийт Ломп напомнил, что Хуссар год назад также выступал с похожей инициативой по поводу компенсаций депутатских расходов на автомобильное топливо. „К сожалению, эта тема ушла с повестки“, - сказал Ломп, по словам которого социал-демократы не станут препятствием для данной инициативы, если в Рийгикогу начнут искать по ней консенсус.
Лидеры фракций Isamaa и EKRE Хелир-Валдор Сеэдер и Мартин Хельме в понедельник не ответили на запрос ERR.
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