МНЕНИЕ | Дорогие эстонцы, приезжайте в Нарву и помогите нам с изучением языка!

Политик от Правой партии Индрек Луберг утверждает, что его Keelemalev (дружина, борющаяся с русским языком) - инициатива благородная. Она призвана не просто защититить эстонский язык, но и дать иноязычным жителям Эстонии возможности! Вот только пока их деятельность ограничивается гневными письмами в Prisma, Coop, Lidl и другие торговые сети.