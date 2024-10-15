15.10.2024, 09:25
МНЕНИЕ | Дорогие эстонцы, приезжайте в Нарву и помогите нам с изучением языка!(1)
ФОТО: Delfi Meedia
Политик от Правой партии Индрек Луберг утверждает, что его Keelemalev (дружина, борющаяся с русским языком) - инициатива благородная. Она призвана не просто защититить эстонский язык, но и дать иноязычным жителям Эстонии возможности! Вот только пока их деятельность ограничивается гневными письмами в Prisma, Coop, Lidl и другие торговые сети.
„Получение образования на эстонском языке обеспечивает молодежи, чьим родным языком является русский, гораздо больше возможностей на рынке труда, а также, вероятно, и более высокую зарплату. Владение эстонским языком не означает, что они не смогут продолжать общаться с друзьями на русском или латышском. Знание языка дает дополнительные возможности, а не отнимает их“, - уверен Луберг.
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