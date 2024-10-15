Украинец успешно оспорил в суде отказ в виде на жительство из-за отсутствия военного билета

С отказом столкнулся проживающий в Эстонии с 2019 году гражданин Украины Дмитрий, который подал в PPA ходатайство о срочном виде на жительство в апреле 2024 года и заявил о желании остаться в Эстонии на постоянной основе, сообщил Эстонский центр прав человека, юристы которого представляли интересы Дмитрия.

PPA обосновал отказ в рассмотрении ходатайства тем, что Дмитрий не представил военный билет или справку об освобождении от службы, в связи с чем не было возможности оценить, представляет ли он опасность для публичного порядка или безопасности Эстонии.

Суд в своем решении пришел к выводу, что PPA недостаточно взвесил вопрос о том, действительно ли отсутствие военного билета препятствует рассмотрению ходатайства о виде на жительство по существу. При этом суд подчеркнул, что ходатайство можно оставить без рассмотрения только в отсутствие крайне необходимой справки, прямо влияющей на результат производства. В связи с этим суд счел, что PPA неправильно применил свое дискреционное право, и департаменту следовало воспользоваться иными возможностями для оценки того, представляет ли податель ходатайства опасность для публичного порядка или безопасности Эстонии.

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