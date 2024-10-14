Цена на отопление может вырасти на 17% из-за новой директивы ЕС

Согласно анализу влияния, подготовленного Министерством климата внедрение новой системы торговли квотами приведет к росту цен на отопление только для тех потребителей, которые используют для этого природный газ или горючий сланец. Как отметила вице-канцлер ведомства Кристи Клаас, в этом случе цена на отопление может вырасти на 17%

„Если мы говорим об отоплении зданий, то в Эстонии такая ситуация, что порядка 60% зданий уже принадлежат к системе торговли квотами на выброс углекислого газа, и новая директива их не коснется. Если же мы говорим про оставшиеся здания, то очень много котельных уже были модернизированы, они используют биомассы и поэтому их новая директива также не коснется. В тех котельных, которые меньше 20 мегаватт и которые используют для отопления природный газ или горючий сланец, цены могут вырасти на 17%“, - заявила Клаас.

По словам вице-канцлера, так как главная задача - это сократить потребление фоссильного топлива и снизить в результате выбросы углекислого газа на 55% к 2030 году, то основной рост ударит по карманам автомобилистов.

„Директива коснется автомобильного топлива, и здесь мы также говорим о том, чтобы сократить использование фоссильного топлива. Согласно анализу влияния, в 2027-2028 годах в результате внедрения новой системы торговли квотами на выбросы углекислого газа может привести в Эстонии к повышению цен до 10 центов за литр и до 12 центов за литр дизельного топлива“, - отметила Клаас.

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