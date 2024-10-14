ЧП и криминал
14.10.2024, 20:05

В Нарве на автозаправке на женщину напал незнакомый мужчина

 
Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

В субботу ночью в Нарве на автозаправке мужчина ударил незнакомую женщину.

Ночью 12 октября на расположенной на Таллиннском шоссе в Нарве завтозаправке к одной женщине подошел незнакомый мужчина и ударил ее. После этого он сел в автомобиль и скрылся с места происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Детали инцидента устанавливаются.

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