14.10.2024, 20:05
В Нарве на автозаправке на женщину напал незнакомый мужчина
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу ночью в Нарве на автозаправке мужчина ударил незнакомую женщину.
Ночью 12 октября на расположенной на Таллиннском шоссе в Нарве завтозаправке к одной женщине подошел незнакомый мужчина и ударил ее. После этого он сел в автомобиль и скрылся с места происшествия.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Детали инцидента устанавливаются.
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