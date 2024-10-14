Дефицит бюджета к концу августа достиг 640 млн евро(11)
Дефицит бюджета государственного сектора к концу августа составил 638 миллионов евро, что соответствует 1,6% ожидаемого годового валового внутреннего продукта (ВВП), сообщило Министерство финансов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дефицит увеличился на 152 миллиона евро из-за более слабого бюджетного положения на всех уровнях государственного сектора, передает RusERR.
Дефицит центрального правительства, преимущественно государственного бюджета, увеличился к концу августа до 697 миллионов евро, что на 19 миллионов больше, чем в тот же период прошлого года. Углубление дефицита вызвано как снижением поступлений от неналоговых доходов, так и значительно возросшими инвестициями и хозяйственными расходами, в основном из-за закупок оборонного оборудования.
В августе рост налоговых поступлений оставался быстрым благодаря хорошим поступлениям от налога на прибыль юридических лиц. За восемь месяцев налоговые поступления превысили запланированные в бюджете, главным образом за счет налога на прибыль физических и юридических лиц.
Однако поступления от неналоговых доходов за восемь месяцев оказались ниже уровня прошлого года из-за снижения доходов от дивидендов и падения цены на единицу CO2, что привело к сокращению поступлений от торговли квотами на выбросы CO2.
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