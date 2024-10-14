ФОТО | Торговый центр Mustika заполнил темный дым, людей эвакуировали

Руководитель пресс-службы Пыхьяского спасательного центра Сийм Палу рассказал Delfi, что дым шел из насосной, но спасатели не обнаружили активного возгорания. Он добавил, что, скорее всего, начало тлеть топливо или другой подобный материал. Позже в департаменте уточнили, что источником дыма стал неисправный генератор.

По словам Палу, в настоящее время спасатели работают над тем, чтобы открыть дымовые люки и активировать систему ATS. Люди из торгового центра эвакуированы.

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