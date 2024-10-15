Банк LHV помог таллиннскому заводу вести бизнес с российскими олигархами из санкционного списка. Никого не наказали

Если вы, дорогой читатель, полагаете, что с внесенными в санкционный список Евросоюза российскими олигархами запрещено вести дела, то вы ошибаетесь. Доказательством тому служит история о том, как компании российских олигархов, включенные в санкционный список, перевели таллиннскому предприятию более двух миллионов евро, а банк LHV разрешил провести транзакции, и все было вроде бы законно.

В январе издание Eesti Ekspress в серии статей-расследований, посвященных перевозкам в восточном направлении, рассказало о том, что при посредничестве Tallinna Masinatehas (Таллиннского машиностроительного завода) в Россию и Казахстан поставлялись товары двойного назначения, которые могли использоваться в том числе в военной промышленности. Мало того, что такие товары могут поддержать военные действия в Украине, среди бизнес-партнеров Таллиннского машиностроительного завода оказались российские предприятия, с которым по правилам Европейского союза запрещено запрещено вести дела.