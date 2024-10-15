Экономика
15.10.2024, 13:35

Банк LHV помог таллиннскому заводу вести бизнес с российскими олигархами из санкционного списка. Никого не наказали

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Коллаж
Коллаж
ФОТО: Kollaaž: Eesti Ekspress / Delfi Meedia

Клиент банка LHV совершил сделки на сумму два миллиона евро с попавшими под санкции российскими компаниями, вести бизнес с которыми запрещено. Попытка Бюро данных по отмыванию денег (RAB) привлечь банк к ответственности не удалась, ни одна из сторон не была наказана, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

Если вы, дорогой читатель, полагаете, что с внесенными в санкционный список Евросоюза российскими олигархами запрещено вести дела, то вы ошибаетесь. Доказательством тому служит история о том, как компании российских олигархов, включенные в санкционный список, перевели таллиннскому предприятию более двух миллионов евро, а банк LHV разрешил провести транзакции, и все было вроде бы законно.

В январе издание Eesti Ekspress в серии статей-расследований, посвященных перевозкам в восточном направлении, рассказало о том, что при посредничестве Tallinna Masinatehas (Таллиннского машиностроительного завода) в Россию и Казахстан поставлялись товары двойного назначения, которые могли использоваться в том числе в военной промышленности. Мало того, что такие товары могут поддержать военные действия в Украине, среди бизнес-партнеров Таллиннского машиностроительного завода оказались российские предприятия, с которым по правилам Европейского союза запрещено запрещено вести дела.

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