15.10.2024, 13:35
Банк LHV помог таллиннскому заводу вести бизнес с российскими олигархами из санкционного списка. Никого не наказали(1)
ФОТО: Kollaaž: Eesti Ekspress / Delfi Meedia
Клиент банка LHV совершил сделки на сумму два миллиона евро с попавшими под санкции российскими компаниями, вести бизнес с которыми запрещено. Попытка Бюро данных по отмыванию денег (RAB) привлечь банк к ответственности не удалась, ни одна из сторон не была наказана, пишет еженедельник Eesti Ekspress.
Если вы, дорогой читатель, полагаете, что с внесенными в санкционный список Евросоюза российскими олигархами запрещено вести дела, то вы ошибаетесь. Доказательством тому служит история о том, как компании российских олигархов, включенные в санкционный список, перевели таллиннскому предприятию более двух миллионов евро, а банк LHV разрешил провести транзакции, и все было вроде бы законно.
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