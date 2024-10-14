Центрист Яак Мадисон, сделавший пожертвование в пользу EKRE: „Это был залог для участия в выборах“

По данным Комиссии по надзору за финансированием партий, Мадисон, который в августе вступил в Центристскую партию, в третьем квартале пожертвовал EKRE в общей сложности 5 900 евро. Мадисон объяснил Delfi, что это был „старый долг“ - залог для участия в выборах в Европарламент. Напомним, что Мадисон набрал почти на 15 000 голосов больше, чем лидер EKRE и первый номер списка Мартин Хельме, хотя, по его словам, „99% средств, выделенных на предвыборную кампанию партии, Хельме потратил на себя“.

В пользу Центристской партии в третьем квартале Мадисон пожертвований не делал.

Хенн Пыллуаас, который в июне был исключен из партии и теперь возглавляет Партию националистов и консерваторов (ERK), в третьем квартале также пожертвовал EKRE 1 800 евро. Он тоже сообщил Delfi, что внес залог для участия в выборах в Европарламент, и добавил, что в рамках предвыборной кампании вместе с Мадисоном заказывал предвыборную рекламу на первой полосе газеты.

Председатель партии Мартин Хельме пожертвовал EKRE в третьем квартале 5 000 евро. Сийм Похлак и Арво Аллер внесли по 4 100 евро, а Хелле-Мооника Хельме - 4 000 евро.

Членские взносы в третьем квартале заплатили 85 членов EKRE, что принесло партии 1 617 евро. Государство оказало EKRE поддержку в размере 215 745 евро. Общий доход партии в третьем квартале составил 247 398 евро, а общие расходы - 211 311 евро, что означает, что партия оказалась в плюсе на 36 087 евро.

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