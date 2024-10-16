Новости Эстонии
16.10.2024, 13:16

ERR придется ужаться на два миллиона евро. Главред программ: мы и так самое экономное телевидение в Европе

 
Эрик Роозе пояснил, что в ближайшие годы, вероятно, не будет освещения так называемых „неожиданных“ вещей, таких как выдающиеся достижения некоторых эстонских спортсменов. „Если что-то такое произойдет, то лишних денег на это нет и мы не сможем ничего сделать“.
Эрик Роозе пояснил, что в ближайшие годы, вероятно, не будет освещения так называемых „неожиданных“ вещей, таких как выдающиеся достижения некоторых эстонских спортсменов. „Если что-то такое произойдет, то лишних денег на это нет и мы не сможем ничего сделать“.
ФОТО: Jaanus LensmentTiit BlaatAndres Putting | Delfi Meedia

Председатель совета Эстонской национальной телерадиокомпании (ERR) Рейн Вейдеманн обеспокоен зависимостью вещания от государственного бюджета и „милости Министерства культуры“. „Несмотря на то, что это общественная организация, к ней все равно относятся как к какому-то государственному предприятию“, - отметил он. Министерство работает над поправками в закон.

В сентябре правительство решило, что в следующем году доля сокращений фондов и государственных учреждений Министерства культуры, включая ERR, составит 4%. Для ERR это означает сокращение на два миллиона.

Председатель правления ERR Эрик Роозе сообщил Delfi, что в настоящее время правление проводит совещания по бюджету с главными редакторами и руководителями отделов, а предварительное предложение правления будет представлено на заседании правления 5 ноября. „Совет может сказать, что им не нравится тот или иной пункт, и тогда только в декабре мы начнем со следующего (предложения правления - ред.)“, - сказал он.

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