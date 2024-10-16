ERR придется ужаться на два миллиона евро. Главред программ: мы и так самое экономное телевидение в Европе

В сентябре правительство решило, что в следующем году доля сокращений фондов и государственных учреждений Министерства культуры, включая ERR, составит 4%. Для ERR это означает сокращение на два миллиона.

Председатель правления ERR Эрик Роозе сообщил Delfi, что в настоящее время правление проводит совещания по бюджету с главными редакторами и руководителями отделов, а предварительное предложение правления будет представлено на заседании правления 5 ноября. „Совет может сказать, что им не нравится тот или иной пункт, и тогда только в декабре мы начнем со следующего (предложения правления - ред.)“, - сказал он.