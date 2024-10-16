16.10.2024, 13:16
ERR придется ужаться на два миллиона евро. Главред программ: мы и так самое экономное телевидение в Европе
ФОТО: | Delfi Meedia
Председатель совета Эстонской национальной телерадиокомпании (ERR) Рейн Вейдеманн обеспокоен зависимостью вещания от государственного бюджета и „милости Министерства культуры“. „Несмотря на то, что это общественная организация, к ней все равно относятся как к какому-то государственному предприятию“, - отметил он. Министерство работает над поправками в закон.
В сентябре правительство решило, что в следующем году доля сокращений фондов и государственных учреждений Министерства культуры, включая ERR, составит 4%. Для ERR это означает сокращение на два миллиона.
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