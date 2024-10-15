В социальных сетях предлагают „проще, чем вы думаете“ получить эстонское гражданство. Это мошенники?

„Получить гражданство Эстонии проще, чем вы думаете! Для всей семьи. По государственной и полностью легальной программе“. Навязчивая реклама преследует пользователей в социальных сетях. На обложке — переплетенные флаги Эстонии и России, а слоган — „эстонское гражданство для граждан Украины, России и СНГ“. Можно ли быстро и без проблем получить гражданство? И на самом ли деле все легально? На эти вопросы отвечает корреспондент RusDelfi.