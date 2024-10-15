В социальных сетях предлагают „проще, чем вы думаете“ получить эстонское гражданство. Это мошенники?

„Получить гражданство Эстонии проще, чем вы думаете! Для всей семьи. По государственной и полностью легальной программе“. Навязчивая реклама преследует пользователей в социальных сетях. На обложке — переплетенные флаги Эстонии и России, а слоган — „эстонское гражданство для граждан Украины, России и СНГ“. Можно ли быстро и без проблем получить гражданство? И на самом ли деле все легально? На эти вопросы отвечает корреспондент RusDelfi.
Представители фирмы звонят, чтобы поговорить „лично“
Реклама ведет прямиком на сайт, где на посетителя буквально обрушивается лавина информации. „Оформите гражданство ЕС в срок от 12 месяцев и начните путешествовать по миру без виз“, „Оформите второе гражданство по цене от 1500 евро“.
На сайте предлагаются паспорта ЕС. В списке — внушительный список стран Евросоюза, среди них есть и Эстония. Адрес компании, оказывающей услуги — Бухарест, Румыния. Там и же и головной офис. Представительства компании есть в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Киеве и Минске.
Решаем проверить, как именно можно „просто“ — как заверяет реклама — получить эстонское гражданство. Пытаемся связаться с представителями фирмы в различных мессенджерах, чтобы начать переписку. Но те в свою очередь настоятельно звонят, чтобы поговорить „лично“.