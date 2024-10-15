Образцовая экономия: в Кассе по безработице зарегистрировано много людей, сокращенных с госпредприятий

В то время как многие обвиняют государственный аппарат в неспособности сокращать расходы и уменьшать армию чиновников, некоторые государственные или частично государственные предприятия демонстрируют обратное. Активно сокращающие расходы на рабочую силу компании хотя бы по одному показателю входят в десятку лучших предприятий Эстонии.

В этом году о самых крупных коллективных сокращениях объявили Telia Eesti - 171 работник и Studioworks OÜ - 152 работника. В остальных случаях сообщалось об увольнении менее 100 работников. Однако в списке зарегистрированных безработных, где указывается последнее место работы сокращенного человека, есть и другие предприятия. В первую десятку компаний в этом списке входят Eesti Post, Enefit Power, Enefit Solutions и Operail.