15.10.2024, 08:00
Образцовая экономия: в Кассе по безработице зарегистрировано много людей, сокращенных с госпредприятий(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
Статистика зарегистрированных безработных показывает, что некоторые государственные предприятия всерьез занимаются сокращением рабочей силы и тем самым снижением расходов. Об этом пишет Ärileht.
В то время как многие обвиняют государственный аппарат в неспособности сокращать расходы и уменьшать армию чиновников, некоторые государственные или частично государственные предприятия демонстрируют обратное. Активно сокращающие расходы на рабочую силу компании хотя бы по одному показателю входят в десятку лучших предприятий Эстонии.
Уже заказано?