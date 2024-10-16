ОБЗОР | Цены на отопление немного снизились. Но чего ждать от нового отопительного сезона?

Роберт Китт, руководитель предприятий централизованного теплоснабжения Utilitas, рассказал Delfi Ärileht, что, по сравнению с началом отопительного сезона прошлого года, цены Utilitas этой осенью либо снизились, либо остались на том же уровне. Utilitas предлагает централизованное теплоснабжение в Таллинне, а также, например, в Хаапсалу, Пайде, Йыгева, Рапла, Кярдла и Валга. Если в большинстве регионов цена централизованного теплоснабжения в Utilitas составляет около 75 евро/МВтч без НДС, то в Рапла приходится платить больше – 87,51 евро/МВтч (без НДС). А в Валга отопление помещений стоит 58,05 евро/МВтч (также без НДС).