Экономика
16.10.2024, 21:56

ОБЗОР | Цены на отопление немного снизились. Но чего ждать от нового отопительного сезона?

 
В этом году отопительный сезон в основном начался в октябре, а у кого-то даже в сентябре.
В этом году отопительный сезон в основном начался в октябре, а у кого-то даже в сентябре.
ФОТО: Kseniiia Zhuk | Shutterstock.com via PuzzlePix

Компании централизованного теплоснабжения подтверждают, что по сравнению с прошлым годом цена либо осталась прежней, либо даже снизилась. Однако в одном регионе этой зимой все-таки ожидается повышение цен.

Роберт Китт, руководитель предприятий централизованного теплоснабжения Utilitas, рассказал Delfi Ärileht, что, по сравнению с началом отопительного сезона прошлого года, цены Utilitas этой осенью либо снизились, либо остались на том же уровне. Utilitas предлагает централизованное теплоснабжение в Таллинне, а также, например, в Хаапсалу, Пайде, Йыгева, Рапла, Кярдла и Валга. Если в большинстве регионов цена централизованного теплоснабжения в Utilitas составляет около 75 евро/МВтч без НДС, то в Рапла приходится платить больше – 87,51 евро/МВтч (без НДС). А в Валга отопление помещений стоит 58,05 евро/МВтч (также без НДС).

„Цены на щепу снизились по сравнению с предыдущим отопительным сезоном, но общий уровень цен продолжил расти. Большая часть топлива, необходимого для отопительного сезона, складируется или покрывается договорами, а больших изменений цен на тепло в осенне-зимний период не ожидается, при условии, что цены на электроэнергию или ископаемое топливо не претерпят существенных изменений в течение отопительного сезона“, — объяснил Китт.

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