ОПРОС | Жители Эстонии все больше беспокоятся о том, как справляться с повседневными расходами

По мнению менеджера по закупкам и ассортименту Prisma Каймо Нийтару, повседневные покупки являются хорошим индикатором того, как люди оценивают свою способность справляться с расходами: „Сейчас экономически сложный период, поэтому много драгоценного времени тратится на поиск скидок. Опрос Prisma показал, что люди готовы тратить до 30 минут больше времени на хорошее предложение. Мы видим, насколько сейчас для клиентов важны и востребованы выгодные цены, ведь рост стоимости жизни усложняет повседневную жизнь. Цель Prisma — предлагать самую доступную корзину покупок, чтобы людям не приходилось тратить свое время, посещая разные магазины. В сентябре мы впервые привлекли клиентов к процессу выбора скидочных предложений и добавили скидки на те товары, которые были наиболее желанными для людей“.

Большинство респондентов опроса (75%) тратят на покупку продуктов до двух часов в неделю. Две трети тех, кто из-за повышения цен начал посещать какой-либо другой магазин, готовы потратить до получаса больше обычного, чтобы пойти в магазин, где желаемый товар стоит дешевле. Больше среднего тратят время на покупку продуктов женщины, люди старше 40 лет и большие семьи.

Люди с более высокими доходами также беспокоятся о том, как справиться с расходами

29% целевой группы считают, что справляются с расходами хорошо, а 18% – плохо. По сравнению с первым кварталом в средней оценке можно заметить небольшую тенденцию к снижению. По сравнению с предыдущими кварталами эта оценка больше среднего снижается среди эстонцев, мужчин, людей 30–39 лет и людей со средним и высоким доходом.