До 5000 евро в месяц: специалистам какого сектора предлагают самую большую зарплату в Эстонии?(4)
Средняя зарплата, которую предлагали в объявлениях о работе в третьем квартале 2024 года, согласно статистике портала вакансий CVKeskus.ee, составляла от 1686 до 2324 евро, что на 12% больше, чем за тот же период 2023 года По сравнению со вторым кварталом предлагаемые зарплаты выросли на 8%, сообщает Ärileht.
Рост уровня зарплатных предложений вновь был обусловлен наличием вакансий для управленцев среднего звена и ведущих специалистов, где средняя зарплата достигла рекордного уровня в 3721 евро, увеличившись на 25% по сравнению с прошлым годом.
„Помимо экономической ситуации, на изменения в зарплатных предложениях также влияет готовность работодателей открыто публиковать уровень зарплат“, - отмечает Грете Адлер, руководитель отдела по подбору персонала портала вакансий CVKeskus.ee, добавляя, что рост уровня предлагаемой зарплаты для руководителей среднего звена и топ-специалистов был обусловлен готовностью работодателей публично демонстрировать уровень зарплат в течение последних четырех кварталов.
20% в Харьюмаа, 4% в Тартумаа
Предложения по зарплате для специалистов среднего звена и других офисных работников в третьем квартале немного снизились - на 5% - до 2545 евро. Однако по сравнению со вторым кварталом предлагаемая зарплата была на 4% выше.
В третьем квартале уровень предложений по зарплате для профильных специалистов вырос на 10% по сравнению с прошлым годом и составил 2199 евро, а для сотрудников сферы обслуживания и продаж - на 3%, до 1497 евро.
Самая низкая средняя зарплата была у младшего и вспомогательного персонала - 1 524 евро (рост на 11% за год).
В Харьюмаа (включая Таллинн) предлагаемые зарплаты выросли за год на 20% и достигли в третьем квартале 2262 евро, в Тартумаа (включая Тарту) - на 4%, до 2043 евро, а в Пярнумаа (включая Пярну) - на 6%, до 1887 евро.
Чтобы получать высокую зарплату, не обязательно быть высококлассным специалистом в области информационных технологий
Анализ зарплатных предложений показывает, что уровень заработной платы превышает среднее значение во многих сферах.
„Например, самые высокие предложения по зарплате ассистентов в последние месяцы достигали 5000 евро, в то время как среднее предложение составляет 1700 евро“, - говорит Грете Адлер. В третьем квартале зарплату в 5000 евро также предлагали операторам древорубильных машин.
В последние месяцы, помимо обычных высокооплачиваемых вакансий, зарплата до 4000 евро предлагалась также специалистам по очистке вентиляции, консультантам по кузовному ремонту, водителям мусоровозов, автоэлектрикам, составителям бюджета и ряду других специалистов.
„Разрыв в зарплате наиболее велик в секторе продаж, где средняя предлагаемая зарплата составляет до 4000 евро, но лучшие работники могут зарабатывать до 15 000 евро. Такой разрыв в основном связан с премиями за результаты работы, которые могут в несколько раз превышать базовую зарплату“, - пояснила Адлер.
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