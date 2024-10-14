До 5000 евро в месяц: специалистам какого сектора предлагают самую большую зарплату в Эстонии?

Рост уровня зарплатных предложений вновь был обусловлен наличием вакансий для управленцев среднего звена и ведущих специалистов, где средняя зарплата достигла рекордного уровня в 3721 евро, увеличившись на 25% по сравнению с прошлым годом.

„Помимо экономической ситуации, на изменения в зарплатных предложениях также влияет готовность работодателей открыто публиковать уровень зарплат“, - отмечает Грете Адлер, руководитель отдела по подбору персонала портала вакансий CVKeskus.ee, добавляя, что рост уровня предлагаемой зарплаты для руководителей среднего звена и топ-специалистов был обусловлен готовностью работодателей публично демонстрировать уровень зарплат в течение последних четырех кварталов.

20% в Харьюмаа, 4% в Тартумаа

Предложения по зарплате для специалистов среднего звена и других офисных работников в третьем квартале немного снизились - на 5% - до 2545 евро. Однако по сравнению со вторым кварталом предлагаемая зарплата была на 4% выше.

В третьем квартале уровень предложений по зарплате для профильных специалистов вырос на 10% по сравнению с прошлым годом и составил 2199 евро, а для сотрудников сферы обслуживания и продаж - на 3%, до 1497 евро.

Самая низкая средняя зарплата была у младшего и вспомогательного персонала - 1 524 евро (рост на 11% за год).

В Харьюмаа (включая Таллинн) предлагаемые зарплаты выросли за год на 20% и достигли в третьем квартале 2262 евро, в Тартумаа (включая Тарту) - на 4%, до 2043 евро, а в Пярнумаа (включая Пярну) - на 6%, до 1887 евро.

Чтобы получать высокую зарплату, не обязательно быть высококлассным специалистом в области информационных технологий

Анализ зарплатных предложений показывает, что уровень заработной платы превышает среднее значение во многих сферах.

„Например, самые высокие предложения по зарплате ассистентов в последние месяцы достигали 5000 евро, в то время как среднее предложение составляет 1700 евро“, - говорит Грете Адлер. В третьем квартале зарплату в 5000 евро также предлагали операторам древорубильных машин.