Очередные жертвы мошенников в Нарве и Кохтла-Ярве лишились более 30 000 евро

В Кохтла-Ярве двум потерпевшим поступил в октябре телефонный звонок якобы от Telia, когда их попросили назвать свой личный код для продления договора на мобильную связь. После этого им позвонили якобы из банка с утверждением, что мошенник пытается оформить на их имя кредиты, и попросили сообщить PIN-коды Smart ID якобы для защиты счета. В результате с одного из счетов было снято 850 евро, а на имя второго потерпевшего оформили кредит примерно на 13 800 евро.