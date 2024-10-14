Очередные жертвы мошенников в Нарве и Кохтла-Ярве лишились более 30 000 евро(5)
Двое жителей Кохтла-Ярве и две пожилые нарвитянки стали очередными жертвами мошенников, пишет rus.err.
В Кохтла-Ярве двум потерпевшим поступил в октябре телефонный звонок якобы от Telia, когда их попросили назвать свой личный код для продления договора на мобильную связь. После этого им позвонили якобы из банка с утверждением, что мошенник пытается оформить на их имя кредиты, и попросили сообщить PIN-коды Smart ID якобы для защиты счета. В результате с одного из счетов было снято 850 евро, а на имя второго потерпевшего оформили кредит примерно на 13 800 евро.
В Нарве две женщины были обмануты с помощью мошеннической схемы, когда жертве сообщают о якобы произошедшей по вине ее близкого родственника автомобильной аварии.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.