МВД подготовило законопроект об ограничениях на эстонское э-резидентство

Законопроект наделяет министра внутренних дел правом вводить своим постановлением перечень стран, относимых к группе риска, и соответствующие ограничения на предоставление эстонского электронного резидентства гражданам таких стран.

Советник отдела пограничной охраны и миграционной политики МВД Элен Краавик пояснила ERR, что толчком к разработке законопроекта стали рекомендации комитета экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) Совета Европы. Последний отметил, что Эстония выдает свое э-резидентство гражданам стран, с которыми у нее нет развитого сотрудничества, позволяющего тщательно проверить биографии таких людей.

„Например, если есть какой-то вопрос и мы хотим справиться по поводу этого человека у компетентного учреждения его государства, мы можем и не получить ответы, и мы не знаем, кто этот человек на самом деле, какая у него биография, чем он занимается“, - сказала Краавик, добавив, что дополнительным толчком для изменений в законе стала начатая Россией война в Украине.

„Мы решили применить более жесткие меры, чтобы у нас была возможность на основании закона отказывать в выдаче э-резидентства гражданам определенных государств“, - пояснила представитель МВД.

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