С 15 октября в Эстонии можно использовать шипованную резину

На нешипованных, то есть ламельных зимних шинах разрешается ездить круглый год, напоминает Транспортный департамент.

Департамент советует не затягивать с заменой шин, поскольку, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха может опуститься ниже нуля градусов. Чем лучше шины, тем прочнее машина держится на дороге. В случае с зимними шинами важно помнить, что остаточная глубина протектора зимней шины должна быть больше 3 мм.

Зимние шины в Эстонии являются обязательными для использования с 1 декабря по 1 марта. Шипованные шины разрешены с 15 октября по 31 марта, но в случае зимних дорожных и погодных условий допускается их использование до 30 апреля.

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