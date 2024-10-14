Сводка за сутки: нетрезвая женщина въехала в несколько припаркованных автомобилей в Таллинне

В 03.50 в волости Раэ, Харьюмаа, на 12-м километре Таллиннской окружной дороги, на развязке Юри, произошло ДТП, в результате которого автомобиль ВАЗ 21011 съехал с дороги в кювет. Находившийся в машине пассажир, 35-летний мужчина, был доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливается.

Нетрезвая женщина-водитель повредила в ночь на воскресенье несколько припаркованных автомобилей в столичном районе Мустамяэ.

ДТП произошло около четырех часов утра по адресу Сяэзе, 6, когда Renault Clio под управлением 55-летней женщины с признаками алкогольного опьянения врезался в припаркованный у обочины Ford Ranger. В результате столкновения Ford Ranger сдвинулся и наехал на припаркованный перед ним Volvo, а последний, в свою очередь, на фаркоп припаркованного перед ним Peugeot Partner.

Пассажир Renault - 51-летний мужчина - был доставлен в больницу.

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