ЧП и криминал
14.10.2024, 07:48

ВИДЕО | Недалеко от карьера Мяннику открытым пламенем горел автомобиль

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В воскресенье, 21:43, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что рядом с карьером Мяннику открытым пламенем горит автомобиль.

Спасательная команда отреагировала незамедлительно, и через 20 минут пожар был потушен. В результате инцидента никто не пострадал.

Причина возгорания будет установлена ​​в ходе дальнейших разбирательств.

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