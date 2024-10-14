14.10.2024, 07:48
ВИДЕО | Недалеко от карьера Мяннику открытым пламенем горел автомобиль(2)
В воскресенье, 21:43, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что рядом с карьером Мяннику открытым пламенем горит автомобиль.
Спасательная команда отреагировала незамедлительно, и через 20 минут пожар был потушен. В результате инцидента никто не пострадал.
Причина возгорания будет установлена в ходе дальнейших разбирательств.
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