Swedbank снижает стоимость повседневных банковских услуг на 33%

„С ноября мы предложим частным клиентам Базовый пакет, который за 1 евро в месяц включает неограниченное количество внутрибанковских, внутригосударственных и европейских платежей как в приложении, так и в интернет-банке. Для нас очень важно благополучие наших клиентов, и замена прежнего пакета услуг „Платежи“ (месячная плата 1,50 евро) на Базовый пакет позволяет сделать небольшой, но очень важный вклад“, - отметил руководитель подразделения частных финансов Тармо Улла.
Также станет выгоднее месячная плата за дебетовую карточку для частных клиентов. С ноября месячная плата за дебетовую карточку Pluss будет 1 евро вместо прежних 1,28 евро. При желании клиенты смогут и дальше рассчитываться на основании стандартного прейскуранта, но при наличии дебетовой карточки месячная плата за Базовый пакет равна месячной плате за дебетовую карточку. При этом в пакет входят банковская карточка и неограниченное количество платежей бесплатно. Клиентов, которые активно пользуются услугами Swedbank, мы автоматически переведём на наиболее выгодный для них способ расчёта“, - добавил Улла.
Есть хорошие новости и для бизнес-клиентов Swedbank – для них платежи в евро с ноября станут бесплатными. До сих пор бизнес-клиенты могли за 2 евро в месяц пользоваться пакетом платежей, который включал дебетовую карточку и 20 бесплатных переводов. С ноября Swedbank перестанет предлагать пакет платежей для бизнес-клиентов, и бизнес-клиенты смогут делать переводы в евро бесплатно.
„Ранее пакет платежей для бизнес-клиентов включал 20 бесплатных переводов. Теперь этого ограничения больше не будет, и бизнес-клиенты больше не должны будут думать о затратах на ежедневные расчёты, а вместо этого смогут сосредоточиться на продвижении своего бизнеса. Прежние договоры о пакетах платежей автоматически будут прекращены 31 октября. Чтобы получить бесплатные платежи, нашим бизнес-клиентам не нужно ничего делать, поскольку новое решение будет применено автоматически. Благодаря этому ведение финансов предприятия станет проще“, - сказал руководитель корпоративного банкинга Ээро Треуманн. Он добавил, что новое предложение действительно как для нынешних, так и для новых бизнес-клиентов.
Если предприятию нужна дебетовая карточка, то её месячная плата по-прежнему будет 2 евро в соответствии с прейскурантом. Для начинающих предпринимателей первый год дебетовая карточка бесплатна.
Swedbank – крупнейший банк Эстонии, предлагающий широкий спектр финансовых продуктов и услуг. Помимо стандартных банковских услуг, Swedbank предлагает такие страховые продукты, как страхование жилья, страхование путешествий и страхование транспортных средств. Swedbank предлагает круглосуточную поддержку клиентов по телефону, электронной почте и в чате. Swedbank активно способствует социальным инициативам и устойчивому развитию. Банк соблюдает этические банковские практики и организует программы финансовой грамотности.
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