Swedbank снижает стоимость повседневных банковских услуг на 33%

„С ноября мы предложим частным клиентам Базовый пакет, который за 1 евро в месяц включает неограниченное количество внутрибанковских, внутригосударственных и европейских платежей как в приложении, так и в интернет-банке. Для нас очень важно благополучие наших клиентов, и замена прежнего пакета услуг „Платежи“ (месячная плата 1,50 евро) на Базовый пакет позволяет сделать небольшой, но очень важный вклад“, - отметил руководитель подразделения частных финансов Тармо Улла.

Также станет выгоднее месячная плата за дебетовую карточку для частных клиентов. С ноября месячная плата за дебетовую карточку Pluss будет 1 евро вместо прежних 1,28 евро. При желании клиенты смогут и дальше рассчитываться на основании стандартного прейскуранта, но при наличии дебетовой карточки месячная плата за Базовый пакет равна месячной плате за дебетовую карточку. При этом в пакет входят банковская карточка и неограниченное количество платежей бесплатно. Клиентов, которые активно пользуются услугами Swedbank, мы автоматически переведём на наиболее выгодный для них способ расчёта“, - добавил Улла.

Есть хорошие новости и для бизнес-клиентов Swedbank – для них платежи в евро с ноября станут бесплатными. До сих пор бизнес-клиенты могли за 2 евро в месяц пользоваться пакетом платежей, который включал дебетовую карточку и 20 бесплатных переводов. С ноября Swedbank перестанет предлагать пакет платежей для бизнес-клиентов, и бизнес-клиенты смогут делать переводы в евро бесплатно.