КаПо видит опасность в людях с двойным гражданством – Эстонии и РФ(25)
Полиция безопасности (КаПо) сетует на то, что люди, имеющие двойное – эстонское и российское – гражданство и проживающие на территории РФ, вербуются российскими спецслужбами для проведения диверсий на территории Эстонии, пишет RusERR со ссылкой на „Актуальную камеру +„.
„Эти люди сами по себе не являются проблемой. Россия создает эту проблему, находя среди этих лиц тех, кого можно завербовать. В последние годы это происходит все чаще“, – говорит глава бюро Полиции безопасности Харрис Пуусепп.
Однако лишение таких людей эстонского паспорта поможет не во всех случаях. Тот, кто решит посотрудничать с российскими спецслужбами, может запросто оказаться эстонцем по рождению, а отобрать у такого человека гражданство – значит нарушить Конституцию.
„На самом деле это требует серьезной политической дискуссии, потому что для того, чтобы лишить кого-то гражданства, полученного по рождению, или признать кого-то гражданином, не получившим гражданство по рождению, необходимо внести изменения в Конституцию“, – сказал руководитель отдела пограничной службы и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги.
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