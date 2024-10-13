КаПо видит опасность в людях с двойным гражданством – Эстонии и РФ

„Эти люди сами по себе не являются проблемой. Россия создает эту проблему, находя среди этих лиц тех, кого можно завербовать. В последние годы это происходит все чаще“, – говорит глава бюро Полиции безопасности Харрис Пуусепп.

Однако лишение таких людей эстонского паспорта поможет не во всех случаях. Тот, кто решит посотрудничать с российскими спецслужбами, может запросто оказаться эстонцем по рождению, а отобрать у такого человека гражданство – значит нарушить Конституцию.

„На самом деле это требует серьезной политической дискуссии, потому что для того, чтобы лишить кого-то гражданства, полученного по рождению, или признать кого-то гражданином, не получившим гражданство по рождению, необходимо внести изменения в Конституцию“, – сказал руководитель отдела пограничной службы и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги.

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