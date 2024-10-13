13.10.2024, 20:35
ТОП продавцов автомобилей: „Налог на автомобили бизнесу не способствует“(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Тройка лидеров ТОПа продавцов автомобилей подтвердила, что желания клиентов, несмотря на сложные времена, не изменились. К планируемому налогу на автомобили торговцы относятся скептически, пишет dv.ee.
Первое место в ТОПе продавцов автомобилей в этом году заняла поставляющая на рынок автомобили Audi компания Al Mare Auto с выручкой более 100 миллионов евро и прибылью свыше 6 миллионов евро. Второе место занимает компания Auto 100, являющаяся импортером популярных марок Škoda и Porsche, а третье место - KIA Auto AS.
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