ТОП продавцов автомобилей: „Налог на автомобили бизнесу не способствует“

Первое место в ТОПе продавцов автомобилей в этом году заняла поставляющая на рынок автомобили Audi компания Al Mare Auto с выручкой более 100 миллионов евро и прибылью свыше 6 миллионов евро. Второе место занимает компания Auto 100, являющаяся импортером популярных марок Škoda и Porsche, а третье место - KIA Auto AS.