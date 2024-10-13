При несоблюдении одного важного требования предприятие может лишиться страхового возмещения

„Пожарная безопасность всегда была важна для нас. Когда ввели новое требование, мы сразу связались с G4S и заказали аудит для одного нашего склада, – сказал Сийм Кирсипуу, директор предприятия Mass, занимающегося перепродажей лесоматериалов. – В ходе аудита было выявлено большое упущение, которое мы исправили благодаря специалистам по пожарной безопасности“.

Почему важно проводить инспектирование пожарной безопасности и какие еще последствия, кроме штрафов, может повлечь за собой несоблюдение требования?

Как часто необходимо проводить инспектирование пожарной безопасности?

Инспектирование пожарной безопасности обязательно для офисных зданий площадью более 750 м2, производственных и складских зданий площадью более 1000 м2 и гаражей площадью более 1000 м2. Если в ходе аудита не выявляется серьезных недочетов, инспектирование пожарной безопасности следует проводить раз в шесть лет. Если же что-то не в порядке, следующую проверку необходимо провести через три года.

Специалист обнаружил проблему

По словам Кирсипуу, когда специалист по пожарной безопасности из G4S проверял их предприятие, он обнаружил недочет, о котором в противном случае никто бы не узнал. „Проблема была с местом зарядки наших новых электроподъемников. Специалист по пожарной безопасности G4S согласовал со Спасательным департаментом, какое решение им подойдет, и мы устранили дефект: установили на месте зарядки локальную вытяжку“, – уточнил директор акционерного общества Mass.

„Также надо было скорректировать некоторые документы, и благодаря советам специалиста мы исправили ошибки“, – рассказал Кирсипуу.

У AS Mass три склада: один в Тарту и два в Таллинне, но поскольку на таллиннских складах еще только возводится пристройка, новые требования в области пожарной безопасности на них пока не распространяются. „Сейчас аудит проведен только на тартуском складе, но, когда строительство закончится, мы обязательно закажем его и в Таллинне“, – заверил Кирсипуу.