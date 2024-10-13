При несоблюдении одного важного требования предприятие может лишиться страхового возмещения(1)
Инспектирование пожарной безопасности – это не очередная обременительная обязанность, усложняющая жизнь предпринимателей. Наоборот: требование, действующее с марта 2021 года, может помочь предприятию предотвратить крупный ущерб и многие неприятности.
„Пожарная безопасность всегда была важна для нас. Когда ввели новое требование, мы сразу связались с G4S и заказали аудит для одного нашего склада, – сказал Сийм Кирсипуу, директор предприятия Mass, занимающегося перепродажей лесоматериалов. – В ходе аудита было выявлено большое упущение, которое мы исправили благодаря специалистам по пожарной безопасности“.
Почему важно проводить инспектирование пожарной безопасности и какие еще последствия, кроме штрафов, может повлечь за собой несоблюдение требования?
Как часто необходимо проводить инспектирование пожарной безопасности?
Инспектирование пожарной безопасности обязательно для офисных зданий площадью более 750 м2, производственных и складских зданий площадью более 1000 м2 и гаражей площадью более 1000 м2. Если в ходе аудита не выявляется серьезных недочетов, инспектирование пожарной безопасности следует проводить раз в шесть лет. Если же что-то не в порядке, следующую проверку необходимо провести через три года.
Специалист обнаружил проблему
По словам Кирсипуу, когда специалист по пожарной безопасности из G4S проверял их предприятие, он обнаружил недочет, о котором в противном случае никто бы не узнал. „Проблема была с местом зарядки наших новых электроподъемников. Специалист по пожарной безопасности G4S согласовал со Спасательным департаментом, какое решение им подойдет, и мы устранили дефект: установили на месте зарядки локальную вытяжку“, – уточнил директор акционерного общества Mass.
„Также надо было скорректировать некоторые документы, и благодаря советам специалиста мы исправили ошибки“, – рассказал Кирсипуу.
У AS Mass три склада: один в Тарту и два в Таллинне, но поскольку на таллиннских складах еще только возводится пристройка, новые требования в области пожарной безопасности на них пока не распространяются. „Сейчас аудит проведен только на тартуском складе, но, когда строительство закончится, мы обязательно закажем его и в Таллинне“, – заверил Кирсипуу.
Что специалисты проверяют в ходе инспектирования пожарной безопасности?
Визуально проверяется соответствие территории, здания и деятельности в здании требованиям пожарной безопасности.
Проверяется, есть ли в здании требуемые установки по обеспечению пожарной безопасности, исправны ли они и обслуживали ли их в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
Проверяется документация, касающаяся пожарной безопасности.
Оценивается соответствие деятельности, которая ведется в здании, его основному назначению, причем в случае здания разного назначения проверяются все части строения.
Проверяется пожарная безопасность здания и готовность лиц действовать в случае пожара (учебная эвакуация не проводится).
В конце инспектирования пожарной безопасности составляется соответствующий акт, при выявлении недостатков специалисты дают компетентные советы по их устранению.
Полезные напоминания
Руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль подчеркнул, что смысл инспектирования пожарной безопасности заключается не в том, чтобы получить галочку в нужной графе. Специалисты не только проводят аудит, но и обращают внимание на, казалось бы, незначительные упущения, которые могут привести к несчастному случаю или другой неприятности.
Кирсипуу привел пример, что на их складе специалист по пожарной безопасности указал на то, что некоторые предметы лежали на полке небезопасным образом. „Таких полезных напоминаний было довольно много“, – сказал он и добавил, что очень доволен услугой.
Почему важно проводить инспектирование пожарной безопасности?
„Инспектирование пожарной безопасности стоит провести в любом случае. Если уж специалист по пожарной безопасности приходит к вам, он смотрит на все иначе, чем собственник или работник предприятия“, – подчеркнул Кирсипуу.
Даже если с пожарной безопасностью на предприятии все в порядке, инспектирование пожарной безопасности важно еще по одной причине. Так, в случае пожара страховка может не возместить ущерб, если аудит пожарной безопасности не проведен. И поскольку требования пожарной безопасности меняются довольно часто, собственник здания может и не знать, что с точки зрения страховой компании в его фирме не все в порядке.
Специалист по пожарной безопасности в курсе поправок к законам, он указывает на недочеты, которые в прямом смысле слова могут дорого обойтись и стоить имущества или человеческих жизней.
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