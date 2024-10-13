В Таллинне выставили на продажу детский сад. Владелец: „Молодые люди больше не рожают, детей мало“(3)
По данным Департамена статистики, в этом году родится рекордное количество детей. Если все пойдет хорошо, их число достигнет 10 000, но реальность не столь оптимистична, и нехватка детей уже начала сказываться на местной экономике, пишет Geenius.ee.
Владелица Ольга Мурзаева выставила на продажу детский центр Susapusa. „Потому что молодые люди больше не рожают. В этом году у нас в два раза меньше детей, чем в прошлом. Всего пять детей“, – говорит она.
Нехватка детей
По словам Мурзаевой, причина не в плохой экономической ситуации в стране - ежемесячная плата за присмотр за ребенком составляет внушительные шестьсот евро за пять полных дней, плюс 4,50 евро в день на питание, - а в том, что детей просто нет.
Семь лет назад, когда Мурзаева купила ясли, времена были хорошие, и детей было достаточно, чтобы сад не был в минусе.
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