Страшное ДТП унесло жизнь молодой женщины. Что еще произошло на дорогах за сутки

В 06:08 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Юмера, 5, где ехавшая на электросамокате фирмы Bolt 26-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения потеряла контроль над транспортным средством и упала. Самокатчицу доставили в больницу.

В 10:04 произошло ДТП в Вильяндимаа в деревне Савикоти волости Вильянди, на 6-м километре дороги Вильянди - Сууре-Яани, где 22-летняя женщина на автомобиле Audi A6 по неизвестным причинам съехала с дороги в кювет. Машина столкнулась с деревом и перевернулась на бок. Водитель Audi погибла на месте происшествия. Находившегося в Audi в качестве пассажира 23-летнего мужчину доставили в больницу.

В 10:19 произошло ДТП в Харьюмаа в деревне Харкуярве волости Харку, на перекрестке Палдиски маантеэ и Ярвекалда теэ, где 66-летняя женщина на автомобиле BMW X4, совершая поворот направо, столкнулась с пересекавшим проезжую часть по пешеходному переходу электросамокатом, которым управляла 16-летняя девушка. Самокатчицу доставили в больницу.

В 20:48 произошло ДТП в Хаапсалу у дома по адресу Лихула маантеэ, 6, где ехавший на электросамокате 39-летний мужчина потерял контроль над транспортным средством и упал. Самокатчика доставили в больницу.

Об угнанных и найденных транспортных средствах сообщений не поступало.

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