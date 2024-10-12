Ильмар Рааг: граждане РФ не должны голосовать на муниципальных выборах 2025 года

„Это вопрос крайне важен для безопасности Эстонии. Действия Российской Федерации открыто враждебны по отношению к Эстонии и всему западному миру. Россия напала на свободное и независимое государство и постоянно ставит под сомнение суверенитет Эстонии и других соседних стран,“ - заявил председатель совета уполномоченных „Правых“ Ильмар Рааг.

По оценке Раага, гражданство означает договор гражданина с государством, и у людей, которые связаны с режимом, объявленным террористическим в Рийгикогу, не должно быть доступа к управлению Эстонией, даже на местном уровне.

Как отметил председатель совета уполномоченных „Правых“, Россия с 1990-х годов использует гражданство как инструмент силовой политики, легко раздавая паспорта и затрудняя отказ от них. „Если мы зададим себе вопрос, должны ли граждане террористического режима иметь влияние на жизнь Эстонии, ответ однозначный - „нет“, - подчеркнул Рааг.