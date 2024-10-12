В волости Сауэ в результате пожара в жилом доме погиб человек

В 17:07 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Кийя. На происшествие отреагировала спасательная команда Кейла. Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что горит двухэтажный дом. В 17:27 спасатели обнаружили на втором этаже труп мужчины. Пожар был потушен менее чем за полтора часа.

В здании был установлен датчики угарного газа и дыма, сообщил руководитель спасательной операции.

Причины пожара и более точные обстоятельства будут выяснены в ходе дальнейшего расследования.

Спасательный департамент напоминает, что для быстрого реагирования необходимо, чтобы в каждом доме был работающий датчик дыма, который является обязательным в Эстонии с 2009 года. Правильно установленный датчик дыма помогает обнаружить пожар на начальной стадии и дает возможность вовремя и безопасно покинуть здание.

Чтобы проверить состояние дымового датчика, нажмите кнопку тестирования, после чего должен прозвучать сигнал. При необходимости немедленно замените батарею датчика.

В этом году в пожарах погибло уже 26 человек.