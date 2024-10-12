Ложные услуги – новый вид мошенничества в криптомире. Как от него защититься?

Примеры из реальной жизни

Преступники размещают рекламу или иным образом заявляют, что помогают людям вернуть утраченные криптоактивы. Они рассказывают красивые истории о многолетнем опыте и успехах в восстановлении активов жертв. Часто они показывают „доказательства“, которые, к сожалению, сфальсифицированы. Отчаяние жертвы и стремление вернуть свои активы делает ее уязвимой для подобных предложений. В какой-то момент мошенники заявляют, что для использования услуги требуется предоплата. Разумеется, это очередной обман, и как только предоплата сделана, преступник исчезает вместе с деньгами.