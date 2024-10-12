Ложные услуги – новый вид мошенничества в криптомире. Как от него защититься?
Интернет-мошенники постоянно ищут новые способы воспользоваться неосведомленностью и невнимательностью пользователей. В основе криптоактивов лежит технология блокчейна, транзакции в которой по своей природе необратимы, что делает попадание в ловушки таких мошенников особенно болезненным. Поэтому осведомленность о возможных угрозах крайне важна для каждого криптопользователя. Рассказывает представитель Binance в Эстонии Полина Бротье.
Мошенничество с ложными услугами может проявляться в различных формах. Существуют поддельные аппаратные решения и программные продукты, а также имитации „услуг“, такие как мошенничество с посылками, „восстановление“ активов, фальшивая поддержка клиентов (например, обновление учетной записи на криптовалютной бирже до VIP-уровня) и обещания решить несуществующие проблемы. Все эти уловки направлены на кражу у жертв денег. На данный момент в Эстонии распространены действующие через SMS мошеннические схемы с посылками, где для получения посылки просят внести дополнительную сумму. Также активны фиктивные инвестиционные группы в мессенджерах и поддельные предложения по поддержке клиентов. Все такие предложения якобы исходят от известных компаний, но фактически за ними стоят преступники.
Механизмы мошенничества с ложными услугами
В центре каждого мошенничества с ложными услугами находится фиктивный продукт или предложение фиктивной услуги, цель которых – заманить потенциальных жертв, обещая им нечто, побуждающее пользователей взаимодействовать с мошенником. Это может происходить на социальных платформах, в играх с предложением верификации аккаунтов или в ходе имитации работы представителей службы поддержки. Цель всегда одна – убедить пользователей заплатить за решение вымышленных проблем.
Создание доверия
Мошенники могут создавать профессионально выглядящие сайты или использовать социальные сети для создания кажущегося заслуживающего доверия присутствия в интернете. Они могут использовать схожие или идентичные бренды, логотипы и даже электронные адреса, напоминающие те, что принадлежат легитимным организациям.
Предложение привлекательных услуг
Мошенники могут утверждать, что предлагают потенциально полезные услуги, такие как восстановление активов, продажу товаров по значительно более низким ценам или обещать невероятно высокие доходы от инвестиций. Все, что кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, обычно таким и является. Поэтому не стоит верить обещаниям, например, 3% или 10% доходности в неделю.
Получение денег и исчезновение
После того как жертва платит за поддельный продукт или услугу, мошенники мгновенно исчезают. Они могут бесследно исчезнуть из интернета и закрыть все каналы связи, что делает восстановление своих активов невозможным для жертвы.
Примеры из реальной жизни
Пример 1: „Лицензированный“ эксперт по мошенничествам
Преступники размещают рекламу или иным образом заявляют, что помогают людям вернуть утраченные криптоактивы. Они рассказывают красивые истории о многолетнем опыте и успехах в восстановлении активов жертв. Часто они показывают „доказательства“, которые, к сожалению, сфальсифицированы. Отчаяние жертвы и стремление вернуть свои активы делает ее уязвимой для подобных предложений. В какой-то момент мошенники заявляют, что для использования услуги требуется предоплата. Разумеется, это очередной обман, и как только предоплата сделана, преступник исчезает вместе с деньгами.
Пример 2: Покупка программ для ИИ-криптомайнинга или торгового робота
Многие мошенники предлагают различные программные решения, которые якобы помогают зарабатывать на криптомайнинге или торговле с использованием ИИ-робота. Для этого жертве предлагается заплатить первоначальную сумму за „активацию“ программного обеспечения. В некоторых случаях преступники исчезают сразу после получения оплаты. Однако встречаются и долгосрочные схемы мошенничества, когда после первоначальной оплаты жертве показывают якобы „доходы“, но при попытке вывести „заработанные“ деньги начинают требовать дополнительные платежи. Естественно, это делается с целью вымогательства еще больших средств.
Пример 3: SMS с просьбой подтвердить аккаунт или проверить „подозрительную“ транзакцию
В последнее время в Эстонии распространились мошеннические SMS, якобы приходившие от Binance, с утверждением, что была совершена требующая проверки транзакция, и предлагающие позвонить на номер „службы поддержки“. Такие сообщения поступали на многие эстонские номера, даже если их владельцы не имеют аккаунта в Binance. Служба поддержки Binance обычно не инициирует контакт с клиентами, поэтому следует с осторожностью походить к любой информации, исходящей от аккаунтов, которые утверждают, что являются службой поддержки или „официальным консультантом по инвестициям“. Тем более Binance никогда не отправляет SMS людям, у которых нет аккаунта. В данном случае это явная фишинговая атака. Цель мошенников – заставить обеспокоенного человека позвонить по указанному номеру. Далее преступники пытаются повлиять на жертву по телефону, убедив ее предоставить доступ к своим аккаунтам или перевести средства. В таких случаях поможет простой поиск номера телефона в Google или использование сервиса Binance Verify. С его помощью можно проверить подозрительный сайт, адрес электронной почты, имя пользователя в социальных сетях или мессенджерах, а также телефонный номер, чтобы убедиться, является ли он официальным каналом или контактом Binance. В большинстве случаев такие сообщения лучше просто игнорировать.
Пример 4: Поддельные группы в мессенджерах
В Эстонии также распространены мошеннические группы – чаще всего они встречаются в WhatsApp – где предлагается информация или помощь в инвестировании. Людей добавляют в такие группы без их ведома, и там могут использоваться логотипы Binance или других похожих провайдеров услуг, с утверждением, что это официальные каналы. Цель преступников – убедить людей оплатить VIP-статус или другую вымышленную услугу. Хотя в группах могут говорить на эстонском языке, часто там используется текст с ошибками или явный машинный перевод. В таких случаях следует сообщать о группах и выходить из них.
Как защитить себя?
Остерегайтесь нежелательных предложений
Будьте особенно осторожны с неожиданными звонками, письмами и сообщениями в социальных сетях, предлагающими услуги, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.
Всегда проверяйте контактные данные
Всегда проверяйте контакты, с которых поступило предложение или запрос. Часто достаточно просто воспользоваться поиском в Google. Также стоит проконсультироваться с официальными каналами или хотя бы с более осведомленным другом, чтобы убедиться, что информация достоверна.
Узнавайте о мошеннических схемах
Полезно быть в курсе распространенных схем мошенничества и того, как они работают. Умение быстро распознать мошенничество – лучшая защита.
Если вы все же стали жертвой
Если вы стали жертвой мошенничества с поддельными услугами, немедленно сообщите об этом местным властям и платформе или мессенджеру, где произошло мошенничество. Предоставьте такие данные, как имя профиля мошенника и другую информацию, которая может помочь защитить от мошенников других. Определенно не стоит стыдиться – нужно как можно скорее искать помощь через официальные каналы платформы или провайдера услуг и/или в полиции. При этом следует избегать предложений, обещающих восстановить утраченные средства за деньги. Борьба с мошенничеством требует взаимодействия между платформами, властями и пользователями. Только вместе мы сможем создать более безопасную среду для всех пользователей криптовалют.