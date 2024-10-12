Electrobility 2024
Electrobility 2024
ФОТО: Marina Begunkova | Delfi Meedia
Новости Эстонии
12.10.2024, 14:25

ФОТООБЗОР | Citroën — от 20 тысяч евро, Maserati — от 85 тысяч: в Таллинне проходит выставка электромобилей Electrobility 2024

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Посетители выставки смогли ознакомиться с новейшими моделями, а самые удачливые — побывать на тест-драйве. Практически ко всем автомобилям — большая очередь. Судя по возникшему интересу, жители Эстонии не только хотят посидеть за рулем электрокаров, многие всерьез рассматривают вариант приобрести. Как проходит выставка — в материале RusDelfi.

Очередь в выставочный центр Eesti Näitused была внушительной — именно здесь на протяжении двух дней проходит выставка электромобилей. Посетители могли увидеть и протестировать более десяти моделей различных марок: от Tesla до двухместного городского автомобиля Eli ZERO. Всего уже на выставке было представлено более двух десятков авто. Среди наиболее интересных моделей были мало представленные в Эстонии люксовые внедорожники Rivian и электрический Maserati Grecale Folgore. Также на выставке состялась премьерная презентация новой модели Škoda Elroq — одного из самых доступного, по мнению организаторов, на европейском рынке компактного электрического кроссовера.

Также можно было оценить разный электротранспорт: скутеры, моноколеса, элеткросамокаты.

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