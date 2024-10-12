ФОТООБЗОР | Citroën — от 20 тысяч евро, Maserati — от 85 тысяч: в Таллинне проходит выставка электромобилей Electrobility 2024

Очередь в выставочный центр Eesti Näitused была внушительной — именно здесь на протяжении двух дней проходит выставка электромобилей. Посетители могли увидеть и протестировать более десяти моделей различных марок: от Tesla до двухместного городского автомобиля Eli ZERO. Всего уже на выставке было представлено более двух десятков авто. Среди наиболее интересных моделей были мало представленные в Эстонии люксовые внедорожники Rivian и электрический Maserati Grecale Folgore. Также на выставке состялась премьерная презентация новой модели Škoda Elroq — одного из самых доступного, по мнению организаторов, на европейском рынке компактного электрического кроссовера.