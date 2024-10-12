"Сам-то он называет себя большим патриотом Эстонии!“ Почему в поселке Теэнузе в Рапламаа ждут армию Путина и новую российскую оккупацию?
Две недели назад в видео украинского YouTube-блогера Андрея Попыка появился житель эстонского поселка Теэнезе Алекс. Эстонец заявил, что ждет прихода армии Путина в Эстонию и новой российской оккупации. Журналисты Delfi поехали в Рапламаа на поиски сепаратиста. В итоге оказалось, что Алекс на самом деле не Алекс, да и поселок Теэнузе - не то место, где нужно искать героя видеосюжета.
Украинский блогер Андрей Попык берет интервью у наиболее агрессивных сторонников Русского мира и внешней политики Путина в чате-рулетке (где любой человек может стать собеседником - ред.) и публикует эти интервью на своем YouTube-канале. Обычно в сюжеты попадают либо жители российской глубинки, либо граждане СНГ, но на этот раз у него был неожиданный гость: гражданин Эстонии, ожидающий прихода российских войск и новой российской оккупации.