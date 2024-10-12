ФОТО | В Вильяндимаа в результате ДТП погибла 22-летняя девушка

Сегодня утром, в 10:05, в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Савикоти, на 6-м километре шоссе Вильянди-Сууре-Яани. В результате аварии погиб водитель автомобиля Audi, подтвердили Delfi в Департаменте полиции и погранохраны.

„По предварительным данным, автомобиль Audi, которым управляла 22-летняя женщина, двигался из Вильянди в направлении Сууре-Яани, когда по неизвестной причине вылетел с дороги в кювет, врезался в дерево и перевернулся“, - сказал Тевен Кяосаар, руководитель группы отделения полиции Вильянди.

В результате ДТП женщина, управлявшая автомобилем, получила настолько серьезные травмы, что скончалась на месте. 23-летний мужчина, находившийся на пассажирском сидении, был доставлен в больницу.

Авария произошла на извилистой дороге, где разрешена скорость 90 км/ч. На месте ДТП дорожное покрытие было сухим.

Точные обстоятельства происшествия уточняются.