Рыбка красная-прекрасная! Что нужно знать о ловле лосося и форели в Эстонии?

Лосось – один из самых необычных представителей ихтиофауны. Жить он предпочитает в морской воде, собираясь в стаи, но метать икру – в реках. Во время нереста лосось быстро движется вверх по течению, преодолевая пороги и даже небольшие водопады. Когда начинается нерест лососевых, рыбы ищут себе место для нерестилищ и выбирают партнеров. Но прежде, чем остановиться на конкретной точке для икрометания, рыба проходит многие километры по реке и вверх, и вниз по течению, тем самым расходуя огромное количество энергии. Поскольку лососи не питаются до возвращения в море, большой процент рыб погибает. По словам Танеля Адера, успех нереста и перемещения лосося и морской форели из моря в реку зависит от многих факторов и варьируется от года к году.

„В Эстонии – 11 исторических лососевых рек, причем для ловли лосося больше всего подходят быстрые, многоводные реки с каменисто-галечным дном. Это реки Нарва, Пуртсе, Кунда, Селья, Лообу, Ягала, Пирита, Вяэна, Кейла, Вазалемма и Пярну, – перечисляет Танель Адер. – Для нереста морской форели подходят небольшие реки, ручьи и даже канавы. При повышении уровня воды кумжа перемещается из моря в более мелкие водотоки: притоки и рукава более крупных рек“.

„На реках Ягала и Нарва запрета нет, поскольку из-за плотин (Линнамяэская ГЭС и Нарвская ГЭС) нет нерестилищ, подходящих для лосося и морской форели. Рыба не может пройти через плотины, то есть зоны нереста находятся ниже плотины, поэтому естественное размножение в этих реках не происходит, – поясняет Адер. – Рыбу, выбравшую для нереста именно эти реки, ловить можно“.

В целом доля рыбы, заходящей в реки в первой половине сентября, – невелика, а возможность нанесения вреда популяции минимальна. Чтобы рыболовы-любители по-прежнему могли ловить лосося и морскую форель, с сентября на некоторых реках разрешена рыбная ловля на основании лицензии, говорит специалист.

Главный специалист отдела рыбных ресурсов Министерствa регионального развития и сельского хозяйства Танель Адер объясняет, чем обусловлен такой выбор дат и конкретных рек: „Выбор сроков основан на опыте и рекомендациях ученых. В дождливую погоду подъем лосося и кумжи в реки начинается не с конкретной даты, а с наступлением подходящих погодных условий. Если сезон дождей в том или ином году более продолжительный, и температура речной воды понижается быстрее, то лосось и морская форель заходят в реки уже в конце лета. Так что выбор дат – это профилактическая мера“.

С 1 сентября по 20 октября разрешена ловля лосося и морской форели только в определенных реках и на основании рыболовной карты. А 20 октября наступает абсолютный нерестовый покой. Однако на основании рыболовной карты разрешена любительская рыбалка на реках Нарва и Ягала.

„Открытие плотины Синди пропорционально 100% потенциала Финского залива. Если бы плотины Кунда и Линнамяэ также были бы открыты для рыбы, популяция лосося в Финском заливе могла бы начать двигаться в положительном направлении“, – утверждает специалист.

Издавна лосось обитал в Валгейыги, реках Пуртсе, Ягала и Пярну. Сегодня основное внимание в восстановлении популяции лосося уделяют реке Пярну, поскольку ликвидация плотины Синди в 2018 году высвободила большой потенциал, а вымершая популяция лосося нуждается в государственной поддержке.

Давно и на реке Нарва было много лосося. На это намекает даже нарвский герб. Но природная популяция лосося в реке была полностью утрачена в результате постройки в 1955 году в нижнем течении плотины Нарвской ГЭС. Этот отрезок реки очень был важным для нереста лососевых рыб.

„Ситуация с лососем – достаточно стабильная. Природные условия, браконьерство и рыболовство привели к историческому сокращению запасов этой рыбы. Люди отняли у лосося его нерестилища, поскольку большинство рек были перекрыты плотинами. Из-за этого запасы лосося в 2000-е годы находились на грани коллапса, но сегодня ситуация существенно улучшилась“, – утверждает Адер.

Танель Адер рассказывает, что популяция лосося и форели в нашей стране находится в среднем состоянии, но значительно лучше, чем, например, 20 лет назад.

„Способность рыбы перемещаться в реки и успешно нереститься зависит от температуры, качества и уровня воды, а также плотин, которые во многих реках Эстонии препятствуют нересту рыбы. Большой проблемой являются и бобровые плотины, поскольку они могут образовываться очень быстро и практически на каждой реке“, – констатирует специалист.

По его словам, популяция лосося уязвима как в Эстонии, так и во всем мире, поэтому для выживания лосося и форели очень важно, чтобы они могли спокойно нереститься осенью.

Главный инспектор бюро развития экологического надзора Департамента окружающей среды Иво Каск утверждает, что проверки в этом году будут проведены в максимально возможном объеме, и это учтено при подготовке планов работы инспекторов.

„Государство максимально поддерживает деятельность Калакайтсе через Центр экологических инвестиций, и мы надеемся, что сможем продолжить эту деятельность, потому что потребность в такой гражданской инициативе – велика“, – говорит Адер.

Серьезную проблему вызывает браконьерство во время нереста лосося. Департамент окружающей среды делает все возможное, чтобы ограничить браконьерство в период нереста, но временно нанять большое количество дополнительных инспекторов, особенно в период нереста лосося, не представляется возможным.

„Такой метод дает представление о том, был ли нерест успешным, позволяет оценить, какое количество спусков в реку может быть следующим летом. Поскольку невозможно выловить взрослую рыбу в море для подсчета, и в каждой реке тоже сложно подсчитать всю рыбу, для оценки запасов лосося и морской форели Эстония выбрала именно такой способ измерения, – объясняет Танель Адер. – В определенной степени рыбные запасы также оценивают на основе любительского и промыслового улова“.

Адер добавляет: „Состояние запасов морской форели тоже постепенно улучшается, но не слишком быстро. Области, вызывающие озабоченность, остаются схожими, как и в случае с лососем, так что вклад каждого человека важен для эффективного управления и сохранения запасов“.

На рыбалку за красной рыбой

За практическим советом „МК-Эстония“ обратилась к опытному рыбаку Сергею Хорохонову.

„Можно сказать, что лосось и морская форель – это почти одно и тоже. Разница лишь в размере. Кумжа в среднем достигает размера в 2-3 кг. Случаются поимки и более крупных экземпляров, но это редкость. Лосось, как правило, крупнее – 5-7 кг, – рассказывает Сергей. – Нередко ловят рыбу весом около 10 кг, и иногда даже в малых реках Эстонии попадаются экземпляры весом 20 кг. Это – настоящий трофей. Такая крупная рыба заходит не во все реки, и необходимо знать конкретные водоемы, чтобы ее добыть“.

Хорохонов советует: „Стоит начать с того, что под водоем и условия ловли нужно подобрать спиннинг. Немаловажным будет учесть и ландшафт по берегам реки, то есть то, где вам придется пробираться, чтобы найти удобное для ловли место. Коротким спиннингом делать забросы гораздо удобнее, так как заброс можно сделать даже в самое некомфортное место. С длинным спиннингом нужно искать более удобные места, где ничто не мешает забросам. Но именно длинный спиннинг на лососевой ловле нужен для того, чтобы удержать приманку на русле реки. Если же вы используете какие-то тяжелые блесна (30-40 г) на большой реке, то тут нужна мощь – тест спиннинга должен быть побольше (до 50 гр, длиной около 3 м). В Эстонии такие снасти используют редко, так как у нас мало таких больших рек. У нас спиннинги в основном до 2.7 м“.

Рыболов добавляет: „Есть в моем списке реки, где для ловли мне хватает и спиннинга длиной 2.1 м, с тестом 5-25 г. В эти реки, как правило, заходит некрупная рыба, и проблем с вываживанием, даже на сильном течении, я не испытываю“.

Что можно и что нельзя в октябре? 15.10 начинается запрет на ловлю морского сига в реке Пярну. 20.10 начинается запрет на ловлю лосося и морской форели в реках Пуртсе, Селья, Пирита, Вяэна, Лообу и Пюхайыги. 25.10 начинается запрет на ловлю сига в море вокруг острова Рухну на глубине менее 20 м.

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