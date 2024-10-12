Рыбка красная-прекрасная! Что нужно знать о ловле лосося и форели в Эстонии?
В сентябре начался период нереста лососевых видов рыб. Лосось, морская форель и ручьевая форель мигрируют в реки к местам размножения, когда погода становится прохладнее и уровень воды в реках начинает повышаться. С начала сентября и до конца декабря на реках действуют ограничения на лов. „МК-Эстония“ выясняла, как и когда можно поймать вкусную красную рыбу, не нарушая правила.
С 1 сентября по 20 октября разрешена ловля лосося и морской форели только в определенных реках и на основании рыболовной карты. А 20 октября наступает абсолютный нерестовый покой. Однако на основании рыболовной карты разрешена любительская рыбалка на реках Нарва и Ягала.
Главный специалист отдела рыбных ресурсов Министерствa регионального развития и сельского хозяйства Танель Адер объясняет, чем обусловлен такой выбор дат и конкретных рек: „Выбор сроков основан на опыте и рекомендациях ученых. В дождливую погоду подъем лосося и кумжи в реки начинается не с конкретной даты, а с наступлением подходящих погодных условий. Если сезон дождей в том или ином году более продолжительный, и температура речной воды понижается быстрее, то лосось и морская форель заходят в реки уже в конце лета. Так что выбор дат – это профилактическая мера“.
В целом доля рыбы, заходящей в реки в первой половине сентября, – невелика, а возможность нанесения вреда популяции минимальна. Чтобы рыболовы-любители по-прежнему могли ловить лосося и морскую форель, с сентября на некоторых реках разрешена рыбная ловля на основании лицензии, говорит специалист.
„На реках Ягала и Нарва запрета нет, поскольку из-за плотин (Линнамяэская ГЭС и Нарвская ГЭС) нет нерестилищ, подходящих для лосося и морской форели. Рыба не может пройти через плотины, то есть зоны нереста находятся ниже плотины, поэтому естественное размножение в этих реках не происходит, – поясняет Адер. – Рыбу, выбравшую для нереста именно эти реки, ловить можно“.
Где нерестится красная рыба?
„В Эстонии – 11 исторических лососевых рек, причем для ловли лосося больше всего подходят быстрые, многоводные реки с каменисто-галечным дном. Это реки Нарва, Пуртсе, Кунда, Селья, Лообу, Ягала, Пирита, Вяэна, Кейла, Вазалемма и Пярну, – перечисляет Танель Адер. – Для нереста морской форели подходят небольшие реки, ручьи и даже канавы. При повышении уровня воды кумжа перемещается из моря в более мелкие водотоки: притоки и рукава более крупных рек“.
Лосось – один из самых необычных представителей ихтиофауны. Жить он предпочитает в морской воде, собираясь в стаи, но метать икру – в реках. Во время нереста лосось быстро движется вверх по течению, преодолевая пороги и даже небольшие водопады. Когда начинается нерест лососевых, рыбы ищут себе место для нерестилищ и выбирают партнеров. Но прежде, чем остановиться на конкретной точке для икрометания, рыба проходит многие километры по реке и вверх, и вниз по течению, тем самым расходуя огромное количество энергии. Поскольку лососи не питаются до возвращения в море, большой процент рыб погибает. По словам Танеля Адера, успех нереста и перемещения лосося и морской форели из моря в реку зависит от многих факторов и варьируется от года к году.
„Способность рыбы перемещаться в реки и успешно нереститься зависит от температуры, качества и уровня воды, а также плотин, которые во многих реках Эстонии препятствуют нересту рыбы. Большой проблемой являются и бобровые плотины, поскольку они могут образовываться очень быстро и практически на каждой реке“, – констатирует специалист.
Открыть реки для рыбы!
Танель Адер рассказывает, что популяция лосося и форели в нашей стране находится в среднем состоянии, но значительно лучше, чем, например, 20 лет назад.
Под государственным мониторингом находятся 10 лососевых рек (кроме Нарвы) и 62 форелевые реки.
„Ситуация с лососем – достаточно стабильная. Природные условия, браконьерство и рыболовство привели к историческому сокращению запасов этой рыбы. Люди отняли у лосося его нерестилища, поскольку большинство рек были перекрыты плотинами. Из-за этого запасы лосося в 2000-е годы находились на грани коллапса, но сегодня ситуация существенно улучшилась“, – утверждает Адер.
Давно и на реке Нарва было много лосося. На это намекает даже нарвский герб. Но природная популяция лосося в реке была полностью утрачена в результате постройки в 1955 году в нижнем течении плотины Нарвской ГЭС. Этот отрезок реки очень был важным для нереста лососевых рыб.
Издавна лосось обитал в Валгейыги, реках Пуртсе, Ягала и Пярну. Сегодня основное внимание в восстановлении популяции лосося уделяют реке Пярну, поскольку ликвидация плотины Синди в 2018 году высвободила большой потенциал, а вымершая популяция лосося нуждается в государственной поддержке.
Танель Адер уверен: чтобы улучшить ситуацию, необходимо открыть реки для рыбы.
„Открытие плотины Синди пропорционально 100% потенциала Финского залива. Если бы плотины Кунда и Линнамяэ также были бы открыты для рыбы, популяция лосося в Финском заливе могла бы начать двигаться в положительном направлении“, – утверждает специалист.
Помимо мониторинга рек, государство также занимается ликвидацией плотин, созданием рыболовных каналов, восстановлением нерестилищ и зарыблением водоемов.
Адер добавляет: „Состояние запасов морской форели тоже постепенно улучшается, но не слишком быстро. Области, вызывающие озабоченность, остаются схожими, как и в случае с лососем, так что вклад каждого человека важен для эффективного управления и сохранения запасов“.
Для мониторинга запасов лосося и кумжи в Эстонии выбран метод учета особей лосося и кумжи 0+ (молодь рыбы в порогах рек).
„Такой метод дает представление о том, был ли нерест успешным, позволяет оценить, какое количество спусков в реку может быть следующим летом. Поскольку невозможно выловить взрослую рыбу в море для подсчета, и в каждой реке тоже сложно подсчитать всю рыбу, для оценки запасов лосося и морской форели Эстония выбрала именно такой способ измерения, – объясняет Танель Адер. – В определенной степени рыбные запасы также оценивают на основе любительского и промыслового улова“.
Браконьеры не дремлют
Серьезную проблему вызывает браконьерство во время нереста лосося. Департамент окружающей среды делает все возможное, чтобы ограничить браконьерство в период нереста, но временно нанять большое количество дополнительных инспекторов, особенно в период нереста лосося, не представляется возможным.
По словам Танеля Адера, большую помощь оказывает рыбоохранная деятельность Эстонского общества рыбаков. Несколько сотен человек круглосуточно несут вахту на реках в период нереста.
„Государство максимально поддерживает деятельность Калакайтсе через Центр экологических инвестиций, и мы надеемся, что сможем продолжить эту деятельность, потому что потребность в такой гражданской инициативе – велика“, – говорит Адер.
В сентябре, октябре и ноябре прошлого года Департамент окружающей среды начал 28 делопроизводств о правонарушениях в результате проверок лососевого промысла.
Главный инспектор бюро развития экологического надзора Департамента окружающей среды Иво Каск утверждает, что проверки в этом году будут проведены в максимально возможном объеме, и это учтено при подготовке планов работы инспекторов.
По его словам, популяция лосося уязвима как в Эстонии, так и во всем мире, поэтому для выживания лосося и форели очень важно, чтобы они могли спокойно нереститься осенью.
На рыбалку за красной рыбой
За практическим советом „МК-Эстония“ обратилась к опытному рыбаку Сергею Хорохонову.
„Можно сказать, что лосось и морская форель – это почти одно и тоже. Разница лишь в размере. Кумжа в среднем достигает размера в 2-3 кг. Случаются поимки и более крупных экземпляров, но это редкость. Лосось, как правило, крупнее – 5-7 кг, – рассказывает Сергей. – Нередко ловят рыбу весом около 10 кг, и иногда даже в малых реках Эстонии попадаются экземпляры весом 20 кг. Это – настоящий трофей. Такая крупная рыба заходит не во все реки, и необходимо знать конкретные водоемы, чтобы ее добыть“.
Хорохонов советует: „Стоит начать с того, что под водоем и условия ловли нужно подобрать спиннинг. Немаловажным будет учесть и ландшафт по берегам реки, то есть то, где вам придется пробираться, чтобы найти удобное для ловли место. Коротким спиннингом делать забросы гораздо удобнее, так как заброс можно сделать даже в самое некомфортное место. С длинным спиннингом нужно искать более удобные места, где ничто не мешает забросам. Но именно длинный спиннинг на лососевой ловле нужен для того, чтобы удержать приманку на русле реки. Если же вы используете какие-то тяжелые блесна (30-40 г) на большой реке, то тут нужна мощь – тест спиннинга должен быть побольше (до 50 гр, длиной около 3 м). В Эстонии такие снасти используют редко, так как у нас мало таких больших рек. У нас спиннинги в основном до 2.7 м“.
Рыболов добавляет: „Есть в моем списке реки, где для ловли мне хватает и спиннинга длиной 2.1 м, с тестом 5-25 г. В эти реки, как правило, заходит некрупная рыба, и проблем с вываживанием, даже на сильном течении, я не испытываю“.
О проводках
„Есть три основных варианта проводки. Самый простой – двигаться вверх по реке и облавливать акваторию веерным способом. Такой способ работает только на спокойной воде. Если вода – высокая или сильное течение, то таким способом ловить неудобно, так как приходится очень быстро крутить катушку. И рыба, которая осенью идет на нерест, – очень уставшая, поэтому на приманку, которая двигается очень быстро, может попросту не отреагировать. Поэтому надо подбирать другие проводки, делать паузы, либо вообще ловить с задержкой приманки где-то на струе, чтобы спровоцировать рыбу на поклевку, – советует Сергей Хорохонов. – Весной – уже картина другая. Рыба более активная и хочет питаться. Тогда уже можно ходить вверх по реке и использовать проводку „апстрим“, облавливая водоем веерным способом“.
По словам Сергея, если вы находитесь на небольшом водоеме, то одна из распространенных проводок – это бросок на противоположный берег: „Забросили, и дальше идет очень медленная проводка: неспешными движениями облавливаем небольшую часть акватории“.
„Есть еще один очень распространенный способ ловли лосося и морской форели, – продолжает рыболов. – Мы подаем приманку либо на противоположный берег, либо сразу на русло реки. Ждем, пока воблер встанет на струю, и потом просто удерживаем его на струе: если ваша снасть – достаточно чувствительная, то контролируем по ощущениям. Можно просто наблюдать и за кончиком спиннинга. Ждем, пока клюнет. Если не хочется просто стоять и ждать, то можно делать коротенькие „перебежки“, то есть 2-3 оборота, и опять пауза. Еще вариант – делать коротенькие спуски воблера по течению, и опять пауза. Конечно, при выборе такой проводки все же лучше иметь более длинный спиннинг, так как он позволит вам лучше удерживать приманку на русле реки“.
Сергей добавляет: „В целом, проводку подбирают непосредственно на месте, учитывая водоем, погоду, да и вообще все остальные условия. Придется походить полчаса-час по берегу, чтобы определить для себя, что именно подойдет в этот момент“.
Катушка и приманки
Основная катушка для речных рыболовов, по словам Сергея Хорохонова, – самая обычная катушка-безинерционка („мясорубка“).
„Если говорить о размере, то здесь нужно понимать, на какую реку вы отправляетесь, за какой рыбой. Если у вас есть уверенность, что в реке обитает рыба 10+ кг, то не обойтись без силовой катушки размером не менее 4000. Если же вы знаете, что рыба в реке не более 2-3 кг, то, в зависимости от производителя, подойдет катушка и в размере 2000-3000“, – советует рыбак.
Сергей продолжает: „Итак, что же намотать на шпулю катушки? Опять же, если вы уверены, что в реке обитает очень большая рыба, то я бы посоветовал плетеную леску диметром 0,18-0,25 мм. Многие рекомендуют устанавливать флюорокарбоновый поводок диаметром 0,4-0,6 мм. Я с этим согласен. Если идти на крупную рыбу, то он очень даже пригодится. Если говорить о леске, то основной диаметр – 0,3 мм. Диаметр лески может доходить и до 0,45 мм, если по каким-то причинам рыбак не хочет ловить на „плетенку“. Такая леска подходит для дальних силовых забросов и, конечно, для вываживания солидного трофея“.
По словам Хорохонова, основные приманки для ловли лосося и кумжи в реке – воблеры, блёсна-колебалки, вертушки и мушки.
„Воблеры должны быть некрупными, 6-7см в длину, весом 8-15 грамм и с заглублением до 2,5 метров. Стабильная игра воблера на течении – это залог успеха. Именно поэтому рыболовы-лососятники отдают предпочтение приманкам ручной работы, – констатирует Сергей. – Вес и размер колебалок подбираются непосредственно на водоёме, под условия. При проводке блесна должна проходить как можно ближе ко дну. Если вы начинаете чувствовать дно (чиркать), без глухих зацепов – значит, приманка подобрана правильно“.
Он продолжает: „То же самое – и с вертушками. Для малых рек вполне подойдут блёсны 3-4-го размера. Для более крупных рек можно попробовать пятый и даже шестой размер. Если веса блесны вдруг не хватает для качественной проводки, то её всегда можно оснастить дополнительным грузом“.
Как объясняет рыбак, ловля на мушку – более обширная, так как затрагивает два направления ловли: спининг и нахлыст.
„Если нахлыстовая снасть для этого и была создана, то со спиннингом дела обстоят чуть сложнее, – отмечает рыбак со стажем. – Для подачи и проводки мухи спиннингом нам понадобятся дополнительные аксесуары: поплавки-бомбарды (Сбирулино) либо тирольские палочки“.
Штрафы за вылов лосося
За вылов лосося в период, когда это делать нельзя, или запрещенным способом может быть наложен штраф до 1200 евро. Помимо штрафа браконьер должен возместить ущерб, причиненный окружающей среде. Если в период действия запрета ловля происходит там, где это не разрешено, или происходит вылов маломерной рыбы, причиненный экологический ущерб увеличивается в пять раз, и штраф достигает 480 евро на каждую особь лосося и 150 евро – форели.
Если рыбный промысел ведется особо опасным и вредным способом – например, с применением электричества, яда или взрывчатых веществ – необходимо возместить десятикратный экологический ущерб.
Инспекторы Департамента окружающей среды и волонтеры-рыбозащитники тратят сотни часов на наблюдение за нерестом лосося. Облегчить им работу может каждый: если вы заметите подозрительную активность на лососевых реках, сообщите об этом в Riigiinfo по телефону 1247.