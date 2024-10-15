Сел да поехал. Кому положена услуга социального такси и как ее получить?
Жительница Таллинна Лидия – пенсионер и инвалид, и ей положена услуга социального такси. Но недавно, когда ей понадобилось воспользоваться этой услугой, она столкнулась с негативным опытом. Кто и для чего может получить социальное такси и на каких условиях, выясняла „МК-Эстония“.
„Я пожизненный инвалид тяжелой группы, – начинает свой рассказ пенсионерка. – Раньше мне всегда давали социальное такси, когда я захочу: я говорю, что у меня номерок к врачу, и еду, когда мне нужно. Сейчас изменили они правила, что ли? Мне сказали – если я хочу ехать на такси, то надо оформить заказ минимум за пять дней. И вот, когда я начала заказывать, женщина, которая отвечает по телефону, вдруг стала засыпать меня вопросами: „А сколько вы времени будете у врача? Когда обратно вы сможете ехать? Есть ли у вас сопровождающий? Как фамилия врача? Какой у него номер телефона?“…
Пересказывая разговор с диспетчером, Лидия снова начинает нервничать, голос ее дрожит от негодования.
„Вы знаете, я очень плохо хожу, у меня стоит два кардиостимулятора, я перенесла два инсульта, а этими вопросами меня едва не довели до третьего, – возмущается она. – Откуда я знаю, сколько я могу быть у врача? Иногда можно полтора часа прождать приема перед кабинетом! При записи мне назвали только кабинет, и я, конечно, не знаю ни фамилии врача, ни тем более – его номера телефона“.
На большинство вопросов женщина не сумела ответить, и ей отказали в вызове социального такси.
„Это безобразие – так обращаться с людьми! – говорит Лидия. – Скоро мне будет 91 год, я проработала 50 лет в Эстонии, меня прислали сюда по распределению, я больше половины жизни отдала Эстонии… И вот такое отношение к человеку! Еще и на лекарства уходит бог знает сколько… Что ж это за правила такие они придумали, что теперь больному инвалиду и к врачу не съездить?!“
Это – недоразумение
3аведующая отделом социальных услуг и пособий Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения Берит Рохтъярв предполагает, что в данном случае недоразумение возникло из-за того, что ранее клиенту была назначена услуга перевозки на такси, а теперь у нее есть право пользоваться услугой внеплановой перевозки.
Услугу перевозки на такси действительно не надо заказывать за пять дней, однако в случае внеплановой перевозки это необходимо.
„За более подробными разъяснениями Лидии необходимо обратиться к своему социальному работнику“, – советует она.
Специалист констатирует: у разных услуг – разные требования. В случае маршрутной и внеплановой перевозки такси необходимо заказывать заранее – за пять рабочих дней, однако знать имя врача не требуется. При заказе поездки важно указать дату и желаемое время прибытия.
Для того чтобы можно было запланировать и поездку в обратном направлении, необходимо указать, когда нужно подавать такси, а это зависит от того, как долго (предположительно) пациент пробудет у врача.
„Нуждающийся в помощи не может сам выбирать себе услугу, так сказать, по своему желанию. Соцработник районной управы проводит комплексную оценку потребности в помощи, на основании которой человеку назначают необходимые услуги, – добавляет Рохтъярв. – Если время действия решения истекает, а потребность в помощи все еще есть, следует снова обратиться к социальному работнику. Если человеку назначена социальная услуга, поставщик услуги не имеет права отказаться предоставлять ее, однако человек должен соблюдать требования, обязательные для получения услуги“.
Местные самоуправления сами устанавливают правила
По Закону о социальном обеспечении, местные самоуправления обязаны предоставлять своим жителям ряд услуг. Госнадзор за организацией социальных услуг в самоуправлениях выполняет Департамент социального страхования. Однако, если человек считает, что социальную услугу ему предоставили не так или не в том объеме, жалобу ему нужно направить в местное самоуправление.
„Также местные самоуправления сами устанавливают правила, по которым они оказывают ту или иную услугу, – объясняет руководитель службы по консультированию местных самоуправлений Департамента социального страхования Эвелин Каазик. – Согласно Закону о социальном обеспечении, организация услуги социального транспорта – обязанность местного самоуправления, и ее финансируют из бюджета самоуправления. Цель услуги – предоставить нуждающемуся и его опекуну возможность использовать транспортное средство для поездок в места, необходимые для обеспечения жизнедеятельности человека, если он из-за своих особых потребностей не может пользоваться общественным транспортом или каким-либо другим видом транспорта“.
Она подчеркивает: социальный транспорт должен обеспечить человеку, нуждающемуся в помощи, равные с другими людьми возможности для обучения, работы и использования общественных услуг.
К общественным относятся: услуги образовательные (например – уход за детьми, детский сад, школа) и медицинские (посещение врачей, аптек, поездки в больницу), а также посещение почты, банка, Кассы по безработице, соцработника, дневного центра, получение услуг по реабилитации, дела, связанные с полицией, коммунальными услугами и др. При необходимости транспорт должен быть доступен и для людей в инвалидных колясках.
Если у самоуправления есть возможность, то оно имеет право предлагать услугу социального транспорта более широкой целевой группе. Например, для поездок на спортивные соревнования, тренировки или в театр. Однако услуга должна быть организована максимально открыто и эффективно, а использование средств налогоплательщиков должно происходить экономно и прозрачно.
„Местное самоуправление само решает, установить ли единые правила для всех социальных услуг или разработать отдельные для услуги социального транспорта, – подчеркивает Каазик. – Человек должен быть вовлечен во весь процесс – начиная с рассмотрения его заявления, оценки, встреч с сетью специалистов и до принятия касающегося его решения“.
С учётом потребностей людей с ограниченными возможностями, городские и муниципальные власти должны обеспечить доступность информации так, чтобы человек мог получить её максимально самостоятельно.
Инвалидность иметь не обязательно
По словам Каазик, запрещено незаконно ограничивать цели, содержание, объём услуг и круг лиц, нуждающихся в помощи. Например, ограничением считается ситуация, когда транспорт предлагают только для поездок на работу (но не для использования общественных услуг или поездок в учебное заведение). Или если транспортная услуга для поездки к врачу доступна только при отсутствии других поездок.
Также противоречит закону ситуация, если услугу предоставляют только в рабочие дни или с ограничениями по общему количеству поездок.
„Нельзя устанавливать правила, по которым услугу предоставляют только людям с официально установленной инвалидностью или лишь в том случае, если у человека нет лиц, обязанных его содержать – так как такие лица не обязаны самостоятельно организовывать услуги, – подчеркивает Каазик. – Недопустимо, чтобы человек не получал необходимую услугу из-за отсутствия поставщика на территории данного муниципалитета. В таком случае, согласно § 7 Закона об общественном транспорте (ÜTS), местное самоуправление обязано найти альтернативное решение, например – организовать предоставление услуги в сотрудничестве с другим самоуправлением или частным сектором“.
Потенциальная целевая группа для получения услуги – люди, которые из-за необходимости в помощи не могут пользоваться общественным транспортом или личным автомобилем.
Потребности в помощи и её объём следует оценивать индивидуально для каждого человека.
Например, услугой могут пользоваться люди с расстройствами аутистического спектра, чьи особенности поведения зачастую не позволяют им пользоваться общественным транспортом.
Также оправдано предоставление услуги людям с временными нарушениями двигательной или зрительной функции, которые требуют использования средств для передвижения.
Для подачи заявки на услугу социального транспорта человеку не обязательно иметь установленную степень инвалидности.
„Задача местного само-управления заключается не в том, чтобы самостоятельно оказывать услугу социального транспорта, а в том, чтобы организовать её предоставление, – поясняет Каазик. – Даже если местное самоуправление не может найти поставщика услуг на своей территории, оно не может отказать в предоставлении услуги. Поставщик услуги обязан обеспечивать безопасность клиента и обладать знаниями и навыками для помощи людям с особыми потребностями, а также для безопасного предоставления услуги. Поэтому муниципалитет, как организатор услуги, устанавливает требование к поставщику услуги разработать и обнародовать порядок безопасной работы“.
Она добавляет: „Хорошо организованная услуга социального транспорта должна функционировать для людей с особыми потребностями так же плавно и с учётом их потребностей, как общественный транспорт для обычных людей. Безусловно, самоуправление может быть щедрее, чем предусмотрено законодателем, но оно должно следить за тем, чтобы все установленные законом задачи были выполнены“.
Наша справка
Под услугой социального транспорта, предоставляемой в форме регулярного маршрута, подразумевается перевозка пассажиров с определёнными интервалами по установленному маршруту, где пассажиры садятся и выходят на заранее определённых остановках.
Например, это может быть специализированный автобус для людей с инвалидностью, который ходит по определённому маршруту и расписанию, что позволяет человеку рассчитывать на него для выполнения своих дел, хотя он не может изменять маршрут.
Если человек предпочитает воспользоваться, к примеру, специализированным такси, которое доставит его в выбранное место в удобное время, тогда за эту услугу могут взимать плату, превышающая стоимость проезда на общественном транспорте на ту же дистанцию. Однако эта плата должна быть посильной для человека и не исключать возможность пользоваться услугой.
За социальный транспорт, предоставляемый в виде регулярных маршрутов, могут взимать плату в размере, который человек потратил бы на преодоление того же расстояния с использованием наиболее доступного транспортного средства, если бы у него не было ограничений, вызванных инвалидностью.
За социальный транспорт, предоставляемый в виде заказных поездок и такси, могут взимать большую плату. Размер платы зависит от объёма социальной услуги, её стоимости и финансового положения получателя и его семьи.
К сведению: права и обязанности местного самоуправления при оказании услуги социального транспорта
Для выполнения обязанности по организации социального транспорта самоуправление не может ограничиться только возмещением транспортных расходов, но должно создать условия для предоставления транспорта.
При обращении человека в местное самоуправление по месту жительства за помощью, соцработник обязан оценить потребность в помощи и определить, требуется ли человеку услуга социального транспорта и в каком объёме.
Местное самоуправление должно исходить из реальной потребности человека в помощи.
Основанием для направления на услугу является поданное заявление лица или его законного представителя и оценка необходимости услуги социальным работником местного самоуправления.
Порядок подачи заявления определяет местное самоуправление: это может быть заявление в свободной форме или установленной формы. Также следует учитывать устные заявления.
Содержание решения должно быть разъяснено человеку простым и понятным языком, даже если решение отрицательное.
Местное самоуправление может взимать плату за услугу социального транспорта (§ 16 Закона о социальном обеспечении), но в случае маршрутов регулярного транспорта плата не должна превышать сумму, которую платит человек без инвалидности за проезд на ту же дистанцию.
Плата за услугу должна быть посильной для человека и не может исключать его возможности пользоваться услугой.
Часто муниципалитеты устанавливают денежные лимиты, например – услугу могут предоставлять только на сумму до 50 евро в месяц. Такой лимит не соответствует закону, так как потребность каждого человека и возможность оплатить услугу должны оценивать индивидуально.
Закон не позволяет местным самоуправлениям ставить оказание социальной помощи в зависимость от наличия законных содержателей (семьи) или их финансовых возможностей, обязанность по предоставлению услуги лежит на местном самоуправлении.