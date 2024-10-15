Сел да поехал. Кому положена услуга социального такси и как ее получить?

„Я пожизненный инвалид тяжелой группы, – начинает свой рассказ пенсионерка. – Раньше мне всегда давали социальное такси, когда я захочу: я говорю, что у меня номерок к врачу, и еду, когда мне нужно. Сейчас изменили они правила, что ли? Мне сказали – если я хочу ехать на такси, то надо оформить заказ минимум за пять дней. И вот, когда я начала заказывать, женщина, которая отвечает по телефону, вдруг стала засыпать меня вопросами: „А сколько вы времени будете у врача? Когда обратно вы сможете ехать? Есть ли у вас сопровождающий? Как фамилия врача? Какой у него номер телефона?“…

Пересказывая разговор с диспетчером, Лидия снова начинает нервничать, голос ее дрожит от негодования.

„Вы знаете, я очень плохо хожу, у меня стоит два кардиостимулятора, я перенесла два инсульта, а этими вопросами меня едва не довели до третьего, – возмущается она. – Откуда я знаю, сколько я могу быть у врача? Иногда можно полтора часа прождать приема перед кабинетом! При записи мне назвали только кабинет, и я, конечно, не знаю ни фамилии врача, ни тем более – его номера телефона“.

На большинство вопросов женщина не сумела ответить, и ей отказали в вызове социального такси.

„Это безобразие – так обращаться с людьми! – говорит Лидия. – Скоро мне будет 91 год, я проработала 50 лет в Эстонии, меня прислали сюда по распределению, я больше половины жизни отдала Эстонии… И вот такое отношение к человеку! Еще и на лекарства уходит бог знает сколько… Что ж это за правила такие они придумали, что теперь больному инвалиду и к врачу не съездить?!“

Это – недоразумение

3аведующая отделом социальных услуг и пособий Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения Берит Рохтъярв предполагает, что в данном случае недоразумение возникло из-за того, что ранее клиенту была назначена услуга перевозки на такси, а теперь у нее есть право пользоваться услугой внеплановой перевозки.

Услугу перевозки на такси действительно не надо заказывать за пять дней, однако в случае внеплановой перевозки это необходимо.