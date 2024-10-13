Пикап по-эстонски. Журналист поработал на комплектовке заказов и развозке продуктов

Время обеда зависит от плотности дня и количества заказов. Если очень плотный график, то на обед уходят позже и в основном по очереди.

„Иногда у нас между работниками проходит маленькое соревнование: кто сделает больше шагов за день, – улыбается она. – В среднем выходит около 25 тысяч шагов. Так что работа тоже – спорт!“

Аве добавляет, что у работников Rimi есть свои бонусы – скидка на продукцию, льгота, связанная с учебой, предприятие также дает своим работникам возможность заниматься спортом.

„График работы у нас – гибкий, – объясняет она. – Многие предпочитают работать 5 дней по 8 часов, но некоторым удобнее длинные дни – например, два через два. По выходным тоже работают, и выходит так, что два выходных в месяц свободны, а два проводят на работе. Норма – как у всех, 160 часов в месяц. И работа может подойти людям самого разного возраста. Например, самому молодому нашему работнику – 20 лет, а самому старому – больше 60“.

На вопрос, могут ли положить в заказ товары с истекающим сроком годности, Аве отвечает: „Они на наших полках бывают очень редко. И да, обычно самый свежий товар ставят в задние ряды полок. Если клиенту не понравился срок годности полученного товара, то его могут заменить“.

Когда все собрано, начинается сортировка – покупки распределяют по нескольким пакетам, стараясь отделять съедобное от несъедобного. Несовместимые между собой продукты стараются тоже не размещать рядом. Важно все класть аккуратно, чтобы ничего не испортилось и один товар не раздавил другой.

„Товар сначала собирают в зале в обычные корзинки, а уже затем на складе сортируют по пакетам, – объясняет она. – Если заказ включает „заморозку“ (мясо, рыбу, булочки, полуфабрикаты, мороженое), то ее кладут в маленький пакет и отправляют в большую морозильную камеру на складе“.

В 11 утра я, готовый приступить к работе, стоял возле стойки информации в Lasnamäe Centrum. Меня встретил представитель магазина Rimi по имени Теэт и провел к начальнице смены по имени Аве.

Для этого конкретного заказа, который мы собирали, понадобились два средних пакета, один пакет для заморозки и один ящик.

После того, как мы полностью собрали заказ, возвращаемся на склад и указываем в сканере, какие у нас товары и сколько понадобится для него пакетов.

После этого нужно указать точный вес продуктов – с вычетом веса пакетика (16 граммов) – и записать его в сканер.

Например, клиент заказал кило яблок определенного сорта. Нужно внимательно подойти к выбору яблок – сначала убедиться, что они именно требуемого сорта, затем очень тщательно отобрать самые лучшие из них и положить в пакет, затем взвесить товар, отсканировать штрих-код, и только потом положить пакет с яблоками к остальным продуктам.

Если заказывают фрукты и овощи на развес, сканер обязательно указывает страну-производителя. На сканере также виден требуемый вес овощей и фруктов, в среднем погрешность может составлять не более 10 граммов.

Перед тем как положить продукт в корзинку, комплектовщик должен проверить срок годности товаров, которые покупают через э-магазин, – он должен быть с запасом минимум в 3 дня, а лучше всего – если не меньше недели.

Сканер показывает нужные продукты в удобном порядке, но опытные работники в перерыве делятся, что они сами уже планируют, какой товар и в какой последовательности им будет удобнее брать.

Инструктаж окончен, и мы приходим на склад, берем тележку, несколько больших пакетов и сканер. Выходим в зал и начинаем сборку товаров.

Если же происходит какая-то ошибка при комплектации товара, то служба поддержки приносит извинения и делает возврат средств, а неправильный товар остается у клиента. Но такие случаи, по ее словам, редкость.

„В среднем, если рабочий день – 8 часов, то у сотрудника одна пауза длительностью 15 минут и 30 минут – обед. Если смена дольше, то и пауз больше. Максимальная смена – 11 часов, – говорит Аве. – В среднем за день комплектовщик делает порядка 20 заказов. Самые популярные дни – понедельник, вторник и пятница, в эти дни больше машин, больше людей и загруженнее день“.

Ящик – обязателен, его нужно указывать при каждом заказе. Именно туда в конце складывают все пакеты и затем в этих же ящиках их отправляют в машины. Так меньше шансов что-либо напутать или разбить.

После этого печатают наклейки с номером заказа. Их клеят на все пакеты, а когда все покупки сложены в ящик, наклейку шлепают и на него. Затем все ящики отправляются в холодильник, где и ждут курьера, который развезет заказы клиентам.

Магазин на колесах

Тем временем на часах уже – 13:00, и я сажусь в машину к курьеру по имени Антон, с которым мы в течение ближайших нескольких часов будем развозить заказы.

Антон рассказывает, что для найма на должность водителя-курьера требуются права B-категории (стаж вождения должен быть минимум 2 года), знание эстонского языка на разговорном уровне, а если есть минимальный опыт на микроавтобусах – это большое конкурентное преимущество.

У каждого заказа – свой номер, в тот день у нас было 17 клиентов.

„Маршрут составляют логистики фирмы, – рассказывает Антон. – Нужно обязательно начать свой круг с первого клиента и закончить последним. Круг начинается с того, что я забираю все ящики своей линии из холодильника и морозилки. Когда я добрался до адреса, то достаю все пакеты и заморозку с номером нужного заказа из машины, а пустой ящик оставляю внутри. После того как отнес заказ, я аккуратно складываю этот ящик и приступаю к следующему заказу“.

По его словам, каждый день есть три линии развозки товара – три, так сказать, круга. Первый – с 9 до 13, второй – с 13 до 17, и последний – с 17 до 21.

„В среднем полный круг рассчитан на 4 часа, но если работать быстро, то на деле можно управиться за 2–3 часа, все зависит от объема заказов, – рассказывает Антон, крутя баранку. – Самый большой круг у меня был 150 км, самый маленький – 25–30 км. В день у меня выходит от 150 до 300 км“.