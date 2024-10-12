От фермы до кухни. Почему сливочное масло так дорожает?

„Для сырого молока установлены определенные критерии, например – общее количество микроорганизмов, количество соматических клеток, точка замерзания и т. д. При сепарировании молока получают сливки, из которых производят масло, и его качество также проверяют лабораторным путем, в том числе – по содержанию жира, – рассказывает Сооба. – Весь производственный процесс включает контроль множества различных параметров, что гарантирует качество масла и безопасность конечного продукта (пастеризация сливок, например)“.

„Вместе с понятием „масло“ может быть использован термин „традиционное“, если продукт произведен непосредственно из молока или сливок, – говорит эксперт. – Термин „растительный“ вместе с наименованием продукта в случае жиров можно использовать, если продукт содержит только растительные жиры и не более 2% животных жиров“.

Вариации также могут быть и в других пределах, а именно – жирность ниже 39%, 41–60% или 62–80%.

Сооба называет три основные группы: 1) масло жирностью 80–90%, 2) три четверти жирности (или с пониженным содержанием жира) – 60–62%, 3) с низким содержанием жира – 39–41% (может обозначаться словом light на упаковке).

Главное условие – в масле должны содержаться только молочные жиры. Но жирность может быть разной.

„Сливочное масло – это молочный продукт, который не содержит других жиров, кроме молочного. Содержание молочного жира в масле должно составлять 80–90%, – подчеркивает он. – Кроме того, масло является одним из молочных продуктов с зарезервированным названием. Молочные продукты с зарезервированным названием – это такие продукты, которые произведены исключительно из молока, и их наименования защищены законодательством Европейского союза. Наименования продуктов четко регламентированы, однако в некоторых странах-членах ЕС действуют специальные требования. Например, в Финляндии какао-масло – законное наименование продукта“.

Прежде чем начать говорить о масле, стоит определиться с терминологией, считает Эдвард-Туудор Сооба, главный специалист Департамента сельского хозяйства и продовольствия.

Сливочное масло появилось задолго до того, как человечество начало осознавать его пищевые свойства и способы использования. А с течением времени оно заняло важное место в кулинарии– от французской высокой кухни до традиционных рецептов Индии или Скандинавии.

Современные технологии сделали процесс более быстрым и эффективным. Однако даже при высоком уровне автоматизации важно, чтобы конечный продукт соответствовал стандартам качества, установленным в Евросоюзе.

„Качество масла проверяют в лабораторных условиях и на основании результатов анализов определяют, к какой группе жиров принадлежит продукт. Смотрят как на процент молочного жира, так и на процент немолочных жиров в конечном продукте“, – говорит эксперт.

Жировые смеси и заменители масла

Современный рынок предлагает множество заменителей сливочного масла – от маргарина до жировых смесей, которые часто используют в выпечке и кулинарии.

Заменители масла производятся с использованием растительных жиров, и их можно встретить в различной форме – от продуктов с пониженной жирностью до высокожирных вариантов.

Сооба отмечает, что в названии таких продуктов может быть использовано слово „растительный“ вместе с наименованием продукта, если продукт содержит только растительные жиры и не более 2% животных жиров.

Каждый продукт должен соответствовать стандартам качества пищевых продуктов.

„Требования – такие же, как и ко всем продуктам питания – они должны быть безопасны для здоровья человека, – подчеркивает специалист. – В них не должно быть паразитов, вредителей или посторонних предметов, ухудшающих качество или представляющих угрозу здоровью человека. Запрещено перерабатывать испорченные, загрязненные или не соответствующие микробиологическим требованиям продукты, а также продукты с нехарактерным запахом, вкусом, цветом или испорченные по другим причинам“.

Почему так дорого?

По данным международной компании Foodcom S.A., специализирующейся на оптовой торговле товарами химической, пищевой и животноводческой промышленности, рост цен на сливочное масло связан с увеличением затрат на производство и ростом спроса.

Если смотреть глобально, то на это, в свою очередь, влияют два фактора – изменение климата и спрос на натуральные и органические продукты.